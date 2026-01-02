租金資訊透明化行不行？專家：國際案例多 對的事就該做

歷經多次討論的「住宅法」部分條文修正草案本週完成初審，有3項條文修正通過，另有5項條文保留，須交由黨團協商，其中，關於租金資訊透明化，公部門認為有窒礙難行之處，修法意見跟立委難以達成共識，對此，專家學者認為，租金資訊透明化對租屋市場健全發展有正面助益，全球多國也已行之有年，就算有技術上的困難，該做的事就是要做，參考國外案例努力去克服就好。

立法院內政委員會本週審查通過住宅法部分條文修正草案，其中，有3項條文涉及租金資訊透明化，在公開租金資訊的項目種類、詳盡程度等方面，公部門與朝野立委難以達成共識，因此最終都保留，後續須交由黨團協商。

地政司指出，現在政府每年1月及7月都會定期公布全國231個行政區的租金資訊，包括不同租屋型態(整戶(整層)、獨立套房、分租套(雅)房)及屋齡(未滿30年、30年以上)的租金總價四分位數統計資料都會上傳至內政部不動產資訊平台，這些資訊應已滿足市場需求。

地政司也提到，由於這些資訊的蒐集管道主要來自租金補貼政策，租客申請租補填寫的資料如坪數等未必百分之百精確無誤，如果把這些不精確的數字全部公開，地政司擔憂這有誤導民眾之嫌。

對此，宏國德霖科技大學不動產經營系副教授級專業技術人員、地政士公會全國聯合會榮譽理事長林旺根表示，租金資訊透明化對租屋市場健全發展有正面助益，就算申報資訊可能存在造假與查緝困難，對的事情就應該做。他說：『(原音)剛剛的那個說辭，其實是蠻弔詭的，因為法律上規定應該做，就是你出租方跟承租方要去申報，那申報不實的部分是後續處罰的問題，有人說，租金這個是放在私約，跟一般的不動產買賣不一樣，不好查，好查不好查是一件事情，但是應該不應該又是另外一件事情。』

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，世界上已有很多成熟案例可供台灣參考，包括英國、美國、德國、法國都會定期公布不同地區、城市的租金價格中位數及每坪平均數。

彭揚凱指出，對台灣來說，租金資訊全面透明化的好處有二，一方面可以作為房東跟房客了解租屋市場行情的參考，另一方面也可以作為政府檢討租金補貼政策的工具。他說：『(原音)我們現在補貼是非常不合理的，最窮的跟一般家庭補的一樣，租一間套房跟租一層三房一廳、兩廳的公寓補的價格也是一樣，那為什麼他們這麼做？因為他們就以前無法掌握資訊，當然就只好這樣發嘛！那他們每次都講技術理由，我要問的是，你一年花三、四百億在做(租金補貼)這件事情，你跟我講很難？我就覺得你裡面撥一億來把這資訊搞好都可以做的。』

新北市租賃住宅服務商業公會理事長王則人表示，租金資訊揭露的項目，例如有沒有公設、含不含車位，這些都應該納入考量，以免資訊失真；林旺根也表示，租屋坪數資料方面，主建物、附屬建物跟公設面積應該分開登記，此外，如果能納入樓層數及門牌資料，才更具市場參考價值。

為了確保民眾申報租金資料正確無誤，林旺根認為，政府可以授權租賃住宅服務業者、地政士、不動產經紀人或公證人等專業人士代理申報，此外，目前租賃條例僅要求包租業者執行租金實價登錄，他認為，代管業者也應全面納入，政府未來更應該檢討賦稅制度，同時端出棒子跟紅蘿蔔，逐步實現租金資訊全面透明化。