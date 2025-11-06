租金逾2萬將「增收保費」 租屋族：逼房東漲？

衛福部將修改健保費計算方式，恐連帶影響租屋房市。(圖/TVBS)

健保補充保費的收取制度，正醞釀修法，在房地產市場，也激起軒然大波。因為按照衛福部的版本，修改計算方式之後，房東只要收取月租超過2萬元，就得繳交百分之2.11的補充保費，也不能「拆單避稅」；但如此一來，這些成本將轉嫁到誰身上？租屋族很擔心。

衛福部將修改健保費計算方式，恐連帶影響租屋房市。(圖/TVBS)

根據衛福部的修法版本計算，房東收取月租超過2萬元，將需繳交2.11%的補充保費。相較於現行針對房東收取的租金採年度結算制，單筆給付超過2萬元才扣取保費，未來將改採全年累計，每年租金只要合計超過2萬元就會被收取補充保費，並杜絕房東的拆單行為。

廣告 廣告

許多租屋族對此表示擔憂。在新北永和鄰近捷運地帶租屋的卓先生表示，他目前租住的三房一廳一衛月租兩萬三，雖然旅居台北多年租金越來越貴，但這樣的坪數與價格他還蠻滿意的。然而，他擔心新的健保費計算方式可能導致房東將成本轉嫁到租客身上。

房東楊先生則認為，多數房東不會主動漲價，而是被動面對政策調整的結果。他自己每個月大概會多繳兩千多元，一年下來也是兩萬多。他解釋，房東的收入並沒有想像中這麼高，除了房貸利息、修繕、房屋稅、地價稅，今年還陸續新增了實價登錄等規定。面對額外健保費，雖然加收租金不是首選，但另一選項就是選擇不申報，如此一來房客可能就無法申請租屋補貼。

而除了租金之外，衛福部也規劃調整上班族獎金的起徵門檻，從現行個人投保薪資額度的4倍，改成以最低工資的4倍為收取門檻。也就是每年只要領取超過11萬8000元的獎金，就會被課補充保費。預計200多萬人受影響，估計可挹注健保財源70至80億元。

房仲業者徐佳馨強調，這項改革對獎金比較高的行業，比如房仲、保險等可能會改變整個業界的業態和結構。這次被稱為十年來最大變革的健保補充保費修法，影響將擴及社會各層面。

更多 TVBS 報導

月底宣布選新北？ 李四川：選舉沒比輝達重要

曝和輝達財務長碰面！ 蔣萬安談「台灣政情」

補充保費改革再衝擊兼職所得？石崇良駁

補充保費改革衝擊股市？ 石崇良：不認為影響多大 認未和金管會「正式溝通 」

