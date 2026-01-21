租金1.15萬起！興隆社宅E區247戶招租開跑 申請資格、步驟一次看

記者陳韋帆／台北報導

台北市「興隆社會住宅E區」開放申請，共釋出247戶，租金最便宜約1.15萬起。（圖／台北市都發局提供）

台北市文山區社宅再釋出！台北市都市發展局宣布，「興隆社會住宅E區」自115年1月21日起至2月3日止開放受理民眾申請。該社區位於興隆路四段，此次釋出247戶，租金最便宜約1.15萬起，都發局此次首度結合新上線的「統一登記平台」，大幅簡化過往繁瑣的申請流程。

據都發局資料，興隆E區招租247戶，包含一房型15坪、16坪、17坪、20坪共180戶，二房型23坪、24坪、26坪共51戶，以及三房型33坪16戶。租金包含管理費，一房型1萬1515元至1萬5580元不等、二房型1萬7770元至2萬150元、三房型為2萬5510元。

廣告 廣告

興隆社宅E區招租247戶中，包含一房型15坪、16坪、17坪、20坪共180戶，二房型23坪、24坪、26坪共51戶，以及三房型33坪16戶。（圖／台北市都發局提供）

台北社宅五大資格可申請 統一登記平台四步驟完成申請自動通知

台北市社宅申請資格，包括台北市民、在地區里、原住民族、低收入戶及安康平宅安置戶等。針對特殊情形身分戶，將由社會局採評點制排定配租順序。

都市發展局表示，為優化申請作業並積極回應民眾需求，都發局與北市住都中心共同建置的「臺北市社宅統一登記平台」已正式投入服務。

都發局說明，該平台採預先線上登記機制，民眾只要完成「登入、資料填寫、授權、確認」簡單四步驟，即可成為社宅準申請人。一旦成為準申請人，日後任何社宅招租時，系統均會主動發送電子郵件通知。申請人僅需再次登入平台並按下「我要申請社宅」，即可一鍵完成申租程序，不僅省去重複填寫資料的負擔，也讓申租資訊不再遺漏。

台北社宅多元申請管道 備妥財產所得資料可隨時網路登記

都發局指出，除網路申請提供24小時不受限服務外，民眾仍可親送或掛號郵寄至北市住都中心辦公室辦理，申請文件可至官網下載或親往服務櫃檯索取。

興隆E區的釋出對於穩定區域租賃需求具有重要意義，特別是針對安康平宅安置戶及特殊身分戶提供實質居住支持。

提醒民眾，申請前務必備妥全戶戶籍謄本、財產歸屬資料清單及所得稅資料清單等必要文件，並依自身符合的身分類別向對應的諮詢專線確認評點事宜。隨著平台自動化功能的導入，台北市社宅申租將進入更高效、透明的新階段。

更多三立新聞網報導

全台10大遷徙熱區7個房價跌！人口紅利不敵房市冷風 台中這區跌1成最慘

租金最便宜5千7！林口社宅333戶招租開跑 申辦資格、房型一次看

法拍天王槓上北市府！游世一：「技術性放倒」我的農舍 害慘賠逾3千萬

遺孀受辱「割地賠款」！2小叔狠奪2千萬房產 台灣上古惡法釀悲劇

