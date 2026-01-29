租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏





隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」

賣厝阿明在臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享，有一位民眾分享自己的真實經歷，15年前，他以800多萬購入一間房屋，當時薪水普通，房貸壓力不小，但仍在可承受範圍內。他回憶：「買房，並不是投資眼光，而是總要有個地方安身。」

廣告 廣告

然而，人生的波動遠比房市刺激。民眾表示，在創業失敗後，他損失了三、四百萬；轉戰股票市場，又再虧三、四百萬。短短幾年，負債累積到700多萬。「那段時間不是在拚夢想，而是在拚能不能撐下去。」他說，每天醒來首先想到的是資金調度與債務壓力，而不是工作。

「很多人問我為什麼不賣房？」民眾坦言曾想過，但心裡明白，一旦賣掉房子，不只是換現金，而是把最後一塊不會亂跑的資產也丟掉。房子不像股票瞬間腰斬，也不像生意風向一變就歸零。它很慢，但也很穩。

15年過去，回頭看當年買的房子，如今價值約1500至1600萬。表面上似乎賺了不少，但中間創業與投資的虧損早已吃掉房價漲幅。民眾的結論簡單：既沒有暴富，也沒有輸到崩盤。房子在他人生低潮時，撐住了局面。

民眾表示，這段經歷改變了自己對買房的看法。「年輕人問的是：房子會賺錢嗎？40歲以後問的是：房子會讓我不至於輸光嗎？」

賣厝阿明認為，對他來說，房子不是用來賭的，而是對抗人生波動的底牌。創業、投資、冒險都可以，但最好同時留一塊不會因為情緒、判斷錯誤或市場波動而消失的資產。而這塊資產，對他來說，就是房子。

最後，賣厝阿明也分享，這位民眾給年輕人的建議是，如果只是短期打算，租房沒問題；但如果打算在一個城市長久生活，買房不是為了贏市場，而是為了不被人生淘汰。「有時候，不輸，就是普通人最好的投資成績」。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



房市進入生存模式！ VIP爽拿隱藏優惠 多數人怒退場：不買最大

師傅加班沒休息！ 工程行老闆買刮刮樂「整本送員工」 幸運抱走百萬獎

雨水財運最旺！ 「5星座+5生肖」遇水則發