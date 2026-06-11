租600萬保時捷跑車一路狂飆⋯遭吊牌1年！台中男慘賠車行353萬元

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記者林意筑／台中報導

陳男承租「保時捷 TAYCAN GTS」上路多次超速遭舉發，導致車輛被吊牌1年。（圖／翻攝自保時捷網站）

台中一名陳姓男子以每月29萬元租金，向進口車商租了一輛要價600多萬元的豪華跑車「保時捷 TAYCAN GTS」，不過陳男才剛上路一個多月，卻多次在國道上嚴重超速遭舉發，導致跑車被吊扣牌照1年，車商因此提告求償吊牌期間損失租金收入。經台中地院審理，判陳男須全額賠償353萬400元，可上訴。

陳男承租「保時捷 TAYCAN GTS」後多次超速遭舉發開罰，最終該車甚至被吊扣牌照1年處分。（圖／翻攝自保時捷網站）

2024年11月，陳男向車商簽約承租豪華跑車「保時捷 TAYCAN GTS」，但陳男去得車輛後卻接連違規，分別於同年12月1日、12月25日及隔年1月15日在國道上嚴重超速，遭舉發開罰，最終該車甚至被吊扣牌照1年處分。

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由於該車遭吊牌後無法上路使用，車商也無法再出租給其他客戶，造成車商營業損失，因此向陳男提起民事訴訟求償，並依雙方契約約定主張，若因承租人違規導致車輛遭吊扣牌照，須賠償吊牌期間相當於租金的損害金額，以每月租金29萬4200元計算，1年共計353萬400元。

法院審理期間，陳男不淡未到庭答辯，也未提出任何書狀或相關說明，法官視同對車商主張的事實不爭執，並審酌車商提出的租賃契約、超速舉發資料及吊扣牌照執行文件等證據後，認定請求有理由，判決陳男應全額賠償353萬400元，全案仍可上訴。

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