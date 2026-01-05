秦偉性侵3女判刑7年8月！第6次申請假釋遭駁回 委員會搖頭：未彌補傷害

記者林盈君／台北報導

藝人秦偉因涉性侵3女，被害人包括女編劇、女粉絲、女造型師，最高院駁回上訴，判處有期徒刑7年8月定讞，秦偉於2020年4月間入監服刑，被關押在台中監獄，由於服刑已過半，秦偉於去年9月間「第6度申請假釋」，不過假釋審議委員會認為，秦偉尚未彌補其所造成的危害，再次駁回其申請案。

秦偉涉性侵3女，遭判有期徒刑7年8月定讞，他第6度申請假釋遭駁回。（圖／資料照）

據了解，秦偉一共被控性侵8名女子，當中包含女粉絲、女造型師及女編劇等，年紀最小的僅有14歲。不過案經法院審理，其中5人指控部分，因罪證不足、判無罪確定。另3女指控部分，秦偉分別被判處4年有期徒刑，合併應執行期7年8月定讞。

秦偉入監服刑後，依規定要申請假釋需刑期過半，他於2024年1月首度申請假釋遭駁回；同年5月再申請也遭駁。2024年9月、2025年1月、2025年5月提申請均被駁回，去年9月間，秦偉「第6度申請假釋」仍被駁回。

