秦偉性侵3女被判7年8月！ 6度申請假釋均遭駁回

秦偉6度申請假釋被駁回。（圖／報系資料照）

藝人秦偉2016年曾被指控性侵3女，被判刑7年8月後於2020年4月進入台中監獄服刑，秦偉過去曾5次申請假釋均以失敗告終，2025年9月，秦偉再度申請第6次的假釋，但矯正署假釋審查委員會認為其並未達到真正悔悟程度，仍不符合假釋條件，於日前駁回申請。

全案源於2016年7月，秦偉被女造型師指控透過邀約對方至信義區的住所做造型，然後請她到房間挑衣服之際性侵得逞；另名女編劇也指控其以談論偶像劇劇本為由，同樣邀約對方至住處以後性侵；還有一名女子則是加入秦偉的粉絲專頁後，與秦偉約吃飯以後遭其誘騙回家性侵。

台北地檢署調查以後，認定共有8名女子遭到秦偉性侵，且其中有2人未成年，甚至其中1人年僅14歲，起訴求刑41年。案經審理以後，北院認定造型師、女編劇以及女粉絲受害，其餘5人因證據不足而判無罪。

秦偉性侵女編劇、女粉絲部分於2020年4月9日，最高法院駁回秦偉上訴後定讞，最終秦偉2案各被判刑4年須入監服刑，至於性侵女造型師部分，雖一度被最高法院撤銷發回，但最後仍判4年定讞。

秦偉最終於2020年4月14日入監服刑，檢察官以秦偉涉犯3件性侵案，聲請定應執行刑，台灣高等法院於2021年2月裁定秦偉應執行徒刑7年8月確定。秦偉目前已經服刑5年8月，先前5次聲請假釋，但均被駁回。

秦偉於2025年9月第6度申請假釋，但矯正署假釋審查委員會認為秦偉犯行造成多名被害人身心受創，至今未彌補被害人所受危害，並未達到真正悔悟程度，仍不符合假釋條件，於日前駁回申請。

