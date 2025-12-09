秦嵐、魏大勛爆分手！頒獎典禮「全程零互動」 她台上冷回：男人不重要

娛樂中心／綜合報導

46歲中國女星秦嵐因《延禧攻略》富察皇后一角再攀事業巔峰，感情動向也始終備受關注。她與小10歲男星魏大勛被爆出交往已三年，雖然兩人從未正面認愛，卻多次被捕捉到出雙入對、同遊三亞，甚至今年6月被拍到男方與父親一起接她下班，外界普遍認為兩人關係已穩定到「見家長」階段。然而近日兩人同場出席「愛奇藝尖叫之夜」，卻被發現全程零互動，瞬間掀起分手疑雲。

秦嵐因《延禧攻略》富察皇后一角再攀事業巔峰。（圖／翻攝自微博）

秦嵐與魏大勛因2021年合作戲劇《關於唐醫生的一切》結緣，隔年開始頻繁被目擊約會。今年3月魏大勛甚至被拍到深夜熟練輸入密碼進入秦嵐家，同年6月又和父親一起接送秦嵐回家，外界一度認為「好事將近」。但在尖叫之夜典禮上，兩人不僅沒有交流，主辦方還將秦嵐、魏大勛以及魏大勛過往緋聞對象楊冪刻意安排在三張不同桌。現場觀眾指出，秦嵐與魏大勛零眼神接觸，連鼓掌節奏都像是刻意錯開，冷淡程度與過往的甜蜜模樣落差極大。

廣告 廣告

秦嵐被拍到和魏大勛零互動。（圖／翻攝自微博）

除了典禮現場的「零互動」引爆討論，一段秦嵐近日在宣傳新劇《亦舞之城》時的影片也被翻出。當時她在台上被問到喜歡什麼樣的男人類型，她秒回：「男人不重要。」不少網友認為這句話似乎是在暗示感情生變。但後來被查出該活動是12月5日的宣傳掃樓行程，她與白冰正在演情境劇，下一句其實是「他說了我喜歡他就喜歡」，背景完全不同，也讓「分手暗示」說法被澄清。

秦嵐在台上回答「男人不重要」引發討論。（圖／翻攝自微博）

儘管如此，網路討論依舊炸開。有人認為兩人真的變冷淡：「不會吧，秦嵐這麼好，大勛愛到不行」、「我也看不懂」。也有人提出另一派看法，認為兩人只是公開場合避嫌，並強調過往「實錘」依然可靠，包括魏大勛熟練輸密碼進秦嵐家、與父親一起接送、7月時秦嵐聚餐後獨自前往魏大勛住處等跡象，認為兩人關係沒有破裂。

也有網友直接留言分析：「秦嵐說男人不重要根本不是分手暗示，是姐姐的清醒發言；再看私下那些互動，見家長、同居的糖都磕過了，尖叫之夜零互動只是避嫌。」兩人是否真的感情生變，雖仍未有明確答案，但典禮現場的「各自為政」確實讓粉絲議論不斷，也讓這段相差10歲的低調戀情再度引發討論。



更多三立新聞網報導

ACON／Natty世運彩排還在「演出卻突消失」！公司發聲揭狀況：突發心悸

女星爆介入高志綱婚姻！公司首發「十點聲明」怒反擊 喊：一個都不放過

《苦盡》IU前男友和蒼井優談戀愛！他爆料：接吻時超緊張 跨國純愛超甜

《大濛》口碑炸裂！他為戲演特務「獻第一次」 自爆：半夜嚇到做惡夢

