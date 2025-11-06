秦慧珠批北士科洲美國小預定地「割地」蓋羽球館 憂北市府沒遠見

議員秦慧珠質疑，北士科未來有機會成為第二個內湖科學園區，現在把預定地割地給體育局，校園的基礎建設夠用嗎？認為不應把學校預定地，割一塊去蓋羽球館。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達確定落腳到T17、18後備受注目，目前北士科周邊的T3、T4、T12多地急需開發，北市府規畫將洲美國小預定地割一半蓋國際羽球館，但是議員秦慧珠質疑，北士科未來有機會成為第二個內湖科學園區，現在把預定地割地給體育局，校園的基礎建設夠用嗎？認為不應把學校預定地，割一塊去蓋羽球館。

國民黨議員張斯綱在北市議會教育委員會提案，因應北士科區域開發，社區人口快速發展，提案中正高中研議附屬國中部。教育局長湯志民表示，目前北士科已經有洲美國小預定地，因應輝達等進駐已成立籌備處，整體面積為4.6公頃，其中2.1公頃將撥給體育局蓋國際羽球館，2.5公頃校地蓋洲美國中小，依人口成長速度，先成立國小籌備處，將規畫國小15班、國中12班。

秦慧珠則表示，市府規畫在北士科蓋國際羽球館時，當時輝達還沒確定落腳，目前北士科未來開發，絕對會超越目前的內科，現在洲美國小預定地要被拿掉「一大半」，校地還夠用？市府要參考一下內科，內科當時也沒有想到現在規模搞這麼大。內科現在有五千多個這個企業在裡面，每天在那邊上班人超過20萬，所以搞得內湖基礎建設不夠，一直要學校要增班，然後交通也是一個問題。

秦慧珠說，除非北士科不要發展，要發展它就是內科第二，甚至量體比內科更大，所以現在把好好的學校預定地，割一塊去蓋羽球館。她認為羽球館蓋在哪裡都可以，但是這個地你把它割掉，將來又不夠的話，該怎辦？既然已經劃為學校用地，就全部保留給學校使用，建議針對科技新貴蓋一個前瞻性的實驗學校或雙語學校，讓全北市有需要的學生都可以來上，從小就開始教AI教育。

議員曾獻瑩也提到，輝達進駐後周邊產業發展，會讓更多科技工程師進入，大多會在附近找房子住，未來會有很多人口增長，以及孩子教育的需求，市長蔣萬安應該長遠來看人口的增加，針對北士科未來人口增加、教育需求進行長遠規畫。

湯志民說明，在北士科蓋國際羽球館是府級政策，目前輝達進駐的T17、T18，也臨接文林國小，目前也正要校舍改建，還有三公頃校地也還有增班空間。此外，目前台北市的實驗學校總數額度已滿，甚至如果要蓋實驗學校，可以招收的學生數會更少。

