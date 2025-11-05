秦慧珠讚促成輝達「能放心選新北市長」 李四川笑：我每天回新北睡覺

記者陳思妤／台北報導

秦慧珠大讚李四川促成輝達功不可沒，能放心選新北市長（圖／翻攝畫面）

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，且北市府也已經和新壽談好合意解約金額。對此，國民黨台北市議員秦慧珠大讚，台北市長副市長李四川功不可沒，可以放心去選新北市長了。李四川則急忙澄清，幽默說自己每天回新北，但不是選市長，是回家睡覺。

台北市長蔣萬安今天赴北市議會，就輝達落腳台北市一事進行專案報告。秦慧珠質詢時大讚，非常好，她覺得李四川在促成這件事是功不可沒，蔣萬安覺得李四川的表現如何？蔣萬安也肯定說，「非常好！」

秦慧珠追問，李四川完成這件事後，就可以放心去新北市選市長，對不對？李四川急忙回應，「我每天回新北市，但不是選市長，回家睡覺」。幽默回應讓秦慧珠呵呵呵笑翻。

秦慧珠接著又說，這是非常好的政績，兩位首長能力提升，兩位一定要繼續努力， 未來排除萬難、加速進程。她指出，現在預估明年初可以簽約，簽約到完工還要三年，希望輝達總部營運的時候，兩位首長都可以參加。

