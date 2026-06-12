秦慧珠：沈伯洋擔任大型表藝男主角 人設180度大翻轉

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台北市議員秦慧珠今(12)到媒體人黃光芹主持的直播節目「觀點芹爆戰」。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議員秦慧珠今(12)日到媒體人黃光芹主持的直播節目「觀點芹爆戰」表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋在擔任「大型表演藝術」男主角，與過去表現完全不同，認為全是偽裝、表演。

黃光芹提到，沈伯洋參選後顛覆眾人對他「仇恨值高」想像，從外表、舉止、談吐好像變得溫文儒雅。大家以前研判，若派沈出馬，第五縱隊、黑熊或曹興誠出來，過去大罷免大失敗，這樣會有外溢效應。

黃說，現在沈進場後聲量攀高，且議題戰似乎有打進去，後來還打出「殷瑋答」、蔣萬安是讀稿機問題。並說，資深媒體人謝寒冰曾打賭，若民進黨提名沈伯洋參選台北市長，不但會下跪直播，也會發雞排、未來幫他站台等；最後賭輸，認為是非戰之罪。

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秦慧珠認為，沈伯洋現在正從事「大型表演藝術」，除了他個人還有表演藝術團、編劇、配角等共同支持他演完「台北市長參選」這場大戲，表現與過往完全不同。她說明，沈自稱是翅膀還沒硬的母雞，上有黨主席賴清德、總幹事吳思瑤拉著，旁有民進黨北市議員扛起。現在講話放慢語速、不講嗆辣話題，表現斯文、溫和人設，跟以前180度大翻轉。

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