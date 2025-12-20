秦文化創意體驗活動 臺北客家文化中心展大秦雄風

啟動儀式上，八位貴賓受邀參加焦點儀式 /社團法人中華翰維文化推廣協會提供





「大秦雄風～秦文化創意體驗活動」在12月20日上午10時30分，在臺北市客家文化中心3樓展廳盛大開幕。活動將持續展到12月28日止。

這項展覽由中國宋慶齡基金會做為支持單位，由陝西省文物交流協會、陝西省文物交流中心、秦始皇帝陵博物院等單位及中華翰維文化推廣協會共同主辦。展場以豐富的圖文介紹秦代歷史文化、秦始皇陵考古發現、展出將軍俑與跪射俑等複製俑，也精心規劃了「文物發掘體驗」、「文物對對碰」、「小小文物修復師」及「兵馬俑套色明信片製作」等互動體驗遊戲，並設計「秦小兵出任務」學習小手冊，提供學童及親子隊伍闖關，內容涵蓋展場所展出的秦代歷史文化、兵馬俑製作與修復等有趣的內容。

文化部文化資產局前局長 施國隆教授致詞/社團法人中華翰維文化推廣協會提供

文化資產局前局長施國隆在開幕式致詞時說，兵馬俑是世界第八大奇蹟，秦陵積累半世紀保護文化遺產的觀念與技術，可以讓我們從中學習經驗、獲得靈感，進一步做好文化遺產的保護工作。主辦單位代表、中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖則提到，去年「大秦雄風」首屆展覽創下10萬觀賞人數，可見臺灣各地民眾對於秦文化、秦始皇帝陵及兵馬俑的喜愛程度，這是兩岸交流多年唯一僅見的熱門與長青題材。本次體驗活動以去年展覽「精華篇」的形式首度在臺北開展，主要是回應北部民眾的熱烈期盼，並預告、揭示2026年第二波正式巡展的訊息。

社團法人中華翰維文化推廣協會 陳春霖創會理事長代表兩岸主辦方致詞/社團法人中華翰維文化推廣協會提供

在開幕式活動後，臺北故宮博物院器物處蔡慶良老師進行一場秦文化主題講座，他以「啟土立基」為題，以豐富的學識介紹秦代的歷史發展以及對後世的影響，帶領學員深入以往所不清楚的秦代故事與知識。

開幕式後主辦方精心安排現場導覽，引領觀眾深入欣賞秦代文化/社團法人中華翰維文化推廣協會提供









秦始皇帝陵位於陝西省西安市臨潼區東約5公里處的驪山北麓，是中國歷史上第一個封建皇帝的陵墓。1974年，臨潼區西楊村村民在抗旱打井時，意外發現了秦兵馬俑坑。秦兵馬俑坑位於秦始皇帝陵以東1,500公尺外，共3處，構成「品」字形狀，占地面積逾20,000平方公尺，專家推測其中埋葬有兵馬俑約八千餘件，目前已發掘出千餘件。這些形象寫實的陶俑、陶馬和由其組成的氣勢宏大的軍陣，以及製作精良的車和兵器，體現出極高的歷史、科學和藝術價值。1987年被聯合國教科文組織列入「世界文化遺產」，同時進入名單的大陸地區文化遺產還有長城、故宮、莫高窟、周口店北京人遺址、泰山。歷年以來，兵馬俑受邀在世界各地巡迴展出，深受觀眾的歡迎。

最受歡迎互動體驗遊戲「兵馬俑套色明信片製作」，色彩鮮豔，令人愛不釋手/社團法人中華翰維文化推廣協會提供

除了秦文化主題講座外，主辦方還精心舉辦考古工作坊、秦俑修復工作坊等多場豐富的周邊活動，特別歡迎親子觀眾報名參加。化身小小考古隊員，體驗兵馬俑挖掘與修復過程。從尋找出土線索、清理碎片，到動手拼接完成修復，每個步驟都充滿樂趣與驚喜。孩子能在操作中培養觀察力與耐心，大人也能享受手作的成就感。上述活動均採預約報名，工作坊酌收工本費，名額有限，額滿即止。詳洽（02）2706-0869（中華翰維文化推廣協會）或上臉書粉專、官網查詢。

臉書：https://www.facebook.com/hanyaculture

官網：https://qinculture.hanwei-hanya.com/

活動報名：https://linktr.ee/hanya_hanwei

【展覽資訊】

地點：臺北市客家文化中心 3樓展廳

地址：臺北市中正區汀州路三段2號

時間：2025年12月18日至12月28日

週二至週日09:00-18:00(週一休館、12/25照常開放)



