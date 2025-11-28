秦昊上節目誤整到小哈利！第一反應嚇喊「別跟你媽說」 妻管嚴反差萌笑翻網

大陸男星秦昊近日錄製綜藝《快樂趣吹風》，見到小哈利（庾恩利）以「隱藏嘉賓」身分驚喜現身，第一反應竟是交代：「回去別跟你媽（伊能靜）說。」強烈反差引發討論，被網友笑稱是「妻管嚴」。

恩利首次上綜藝就以飛行嘉賓出場，節目安排他躲在桌子下接受整蠱，秦昊掀開後才知道竟然是繼子恩利，驚喜之餘立刻提醒他別向伊能靜「告狀」，原本在遊戲裡自信喊出「沒人能靠智慧贏我」，這一瞬間突變成緊張的繼父，讓網友直呼「家庭地位一秒暴露」。

廣告 廣告

雖然是繼父身分，但秦昊與恩利的相處自然，比起父子更像是朋友一般。兩人在節目上互動良好，聊起天來輕鬆又沒有隔閡，而這種氛圍也與伊能靜長期營造的家庭關係有關：她支持恩利做自己，秦昊母親也視恩利如親孫，全家感情緊密。

片段曝光後，「秦昊害怕恩利向伊能靜告狀」等關鍵字一度衝上熱搜。許多網友表示，這種反差讓人覺得親切，也更期待秦昊在綜藝中的後續表現。儘管他偶爾自嘲怕老婆，過往仍能看見他對家庭的重視，例如先前為伊能靜生日準備驚喜、寫卡片感謝她「讓家變得很溫暖」，此次反應也再度展現兩人之間的默契。

延伸閱讀

秦昊超寵女兒「私下驚人反差」曝光！去哪都跟孩子報備 伊能靜吃醋：比對我有耐心

小哈利得獎「大方感謝哈林、伊能靜」：我有這麼幸運的家境！​​ 媽媽台下驕傲狂拍