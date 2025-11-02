秦昊超寵女兒「私下驚人反差」曝光！去哪都跟孩子報備 伊能靜吃醋：比對我有耐心
被封為「硬漢演員」的秦昊，私下卻是標準「女兒控」！在綜藝裡吐槽伊能靜「太矯情」的直男形象，一到女兒米粒面前就徹底軟化。近日他入住海底套房拍戲，第一反應不是自拍或取景，而是拿起手機拍魚群，還輕聲說：「親愛的米粒～你看，這是水族館的魚喔！」完全就是女兒奴！
伊能靜曾爆料，秦昊只要出差或和朋友吃飯，都會主動向7歲女兒米粒「報備行蹤」，行程、地點、同行人全都一清二楚，每次回家還一定會帶上小禮物。更誇張的是，他手機裡存滿「米粒專屬影片」，從片場趣事到街邊小貓都有，甚至會反覆調整角度，只為拍出讓女兒看得最清楚的版本，連伊能靜也忍不住吃醋：「他對女兒的耐心比對我多一百倍。」
螢幕上霸氣十足的秦昊，回到家卻任女兒幫他綁頭髮、擦指甲油，也早早就表明不打算生第二胎，怕會分散對米粒的愛。伊能靜笑說：「他嚴父形象早就崩塌，現在完全是米粒的玩具。」秦昊也曾因太想女兒而在私下落淚，展現鐵漢柔情的一面。
