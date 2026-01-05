秦玉玲回任TILSCA第8屆理事長

台灣國際物流暨供應鏈協會（TILSCA）第八屆理事長劉詩宗因個人因素，已於一一四年十二月三日理監事會請辭，經理事會提名及行政程序通過後，由名譽理事長秦玉玲以常務理事身份及第五、六屆前理事長回任遞補。

該會第八屆理事長任期剩下一年半，劉詩宗請辭卸任後將轉任名譽理事長。秦玉玲亦請會員們大力支持參與會務，協助完成對該會承先啟後的一年半任期任務。

台灣國際物流暨供應鏈協會近年不斷加強與公部門交流，提升協會組織功能，為產業與政府之間搭建溝通橋樑，共同擴展經貿、創造商業價值，並擴大國內及國際相關公協會的交流，以更宏觀且專業的資訊分享國內產業。此外，該會並透過跨領域的平台功能，協助各產業建立韌性供應鏈，以因應國際經貿發展。同時亦期盼全體會員與理監事、顧問群及業師，齊心戮力為協會價值提升而努力，為全球國際物流及各產業供應鏈永續經營，締造持續成長的契機。