秦祥林回來了！「二林二秦」時代超級巨星現身大巨蛋聽民歌 永遠的白馬王子風采翩翩

秦祥林和老婆開心回台看民歌演唱會。(記者陳慧玲攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕秦祥林回來了！70年代「二林二秦」之一的秦祥林，今(22日)現身台北大巨蛋，欣賞「民歌大團圓」演唱會，他和老婆還有資深藝人胡錦都到場看演出，被問到有什麼最想聽的歌？他幽默比了個手勢，表示想聽的歌曲太多無法細數。

秦祥林和老婆每首民歌都想聽。(記者陳慧玲攝)

電影一代小生秦祥林旅居美國多年，今年77歲，今天他也到大巨蛋相挺民歌，他在開演後與老婆曹昌莉低調現身，透露這次是專程來相挺好友。對於台灣影迷都相當想念他，他帥氣揮手說：「大家好。」

秦祥林表示，這次是專程回來看老朋友，在台灣只會再待兩天就返美。他和老婆一起來看演出，一度還因老花眼把眼鏡往頭上移，仔細看節目單，這次秦祥林為了這場民歌盛宴，專程從洛杉磯返台。據悉，他在得知演唱會消息後，立刻託人購買7張最高價位票，準備與多年摯友一同回台欣賞，秦祥林透過友人表示：「民歌是我們那個年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像是一段青春的日記。這次能回來參加，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」

