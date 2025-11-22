秦祥林現身大巨蛋 滿頭銀髮帥度不減
70年代華語影壇巨星、一代小生秦祥林旅居美國多年，近日專程返台力挺「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會。久違的秦祥林22日被直擊攜手老婆曹昌莉低調坐在台下，77歲的他雖已滿頭白髮，依舊帥度不減，透露來看演唱會很開心，他興奮地舉起右手比讚，更熱情揮手向粉絲們打招呼。
秦祥林曾2度榮獲金馬影帝，當年與秦漢、林青霞、林鳳嬌並稱為「二秦二林」，風靡無數粉絲。秦祥林這回特地返台力挺好友，被問最想聽的歌曲？他幽默地比出很多的手勢，期待每一位歌手的演出。據悉秦祥林先前一得知「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會消息後，立刻託人購買7張最高價位票，與多年摯友一同欣賞，預計在後天離台。
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」除了有多位重量級民歌代表楊耀東、鄭麗絲、徐曉菁等人排除萬難、飛越萬里返台，其中還有陶晶瑩、萬芳代表中生代唱將，及新生代金曲才子楊肅浩接連上台演出，陶晶瑩說：「我從小聽民歌長大，吳楚楚先生是我出道時的老闆，張雨生的歌也跟民歌有些淵源，我們都是受民歌薰陶開始創作的。」
陶晶瑩帶著女兒荳荳上台，母女倆同台互動逗趣，她笑著表示演出結束後要馬上陪女兒到高雄看TWICE演唱會，女兒還隨身帶著偶像子瑜的應援扇，她事前告訴女兒要先陪媽媽來大巨蛋，「看我那個年代的TWICE，是我心中永不退的記憶。」
范怡文、好友馬毓芬昨同台飆唱〈這些日子以來〉，2人從升降台一起登場，默契熱唱，范怡文激動說，站上大巨蛋的舞台很爽，「舞台、螢幕都很大，感覺很棒、很新鮮。」
