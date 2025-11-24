秦祥林聽民歌飆淚 讚鄭怡寶刀未老

「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在大巨蛋圓滿落幕，其中「民歌天后」鄭怡身穿華服，以〈月琴〉、〈微風往事〉喚起民歌半世紀滿滿回憶殺。23日眾星聚集在台北CORNER MAX舉辦慶功宴，巨星秦祥林也現身同歡，大讚鄭怡「寶刀未老」。

秦祥林表示，由吳楚楚領軍的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會令人驚豔，「中途沒有人走，大家感動得不得了。」還透露自己一度感動落淚，「我跟我太太，你們這些歌手一出來，我們眼淚就出來了。真的、真的不容易，你們能夠這一次聚在一起，這麼好的機會，我還特別跑回來的原因是我覺得以後大概是很難再辦了。」他特地由美返台飛了十幾個小時，直言7小時演唱會讓他相當感動。

粉絲見粉絲相見歡

不僅如此，秦祥林還透露演唱會上，最令他感動的是聽到鄭怡的歌曲，「我還聽到最喜歡的歌〈月琴〉，我從小學音樂，我是彈月琴的，一聽〈月琴〉我就『哇！唱得真棒』，而且妳寶刀未老。」盛讚鄭怡唱功實力堅強，並相約老友們「希望有機會再見」。

事實上，鄭怡40年來唱〈月琴〉堅持從未降Key，聲線優美。有趣的是，鄭怡正是秦祥林的小粉絲，一聽偶像誇讚自己，開心得過去合影，沒想到秦祥林的太太曹昌莉是她的粉絲，雙方在門口又是擁抱又是牽手，相見歡。

鄭怡獲讚直呼光榮

鄭怡興奮表示，「就在他（秦祥林）要離開之前，我就唱了〈月琴〉的第一句『再唱一段思想起』，他跟我一起合唱。」讓鄭怡開心得又叫又跳，直呼：「我覺得能夠被一位超級巨星稱讚是一件無上的光榮。」而鄭怡邀約滿檔，本周末也將再度登上台北小巨蛋「民歌50高峰會」最終加場演唱會。