移動保暖神器夯！「一鍵加熱」圍巾 消費者搶購禦寒小物

486團購網發現，移動式保暖小物很夯，是今年的新趨勢。（圖／TVBS）

天氣轉涼，暖商機正在全面爆發！各種創新保暖產品紛紛搶攻市場，從發熱圍巾、頸枕到披肩，甚至烘乾機、安全帽烘乾機等多樣化產品應運而生。其中最受矚目的發熱圍巾，一鍵按下即可加熱，最高溫度可達65度。電商平台發現，保暖相關產品搜尋量創下近期新高，「電暖器」的搜尋量更比上週成長了9倍之多！隨著11月底的到來，氣溫持續下降，暖商機也將無限擴大。

隨著氣溫下降，許多人都會想圍上一條圍巾保暖，但市面上出現了一種非常特別的圍巾。這種圍巾只要按一下按鈕就會開始加熱，溫度分為45度、55度和65度三段，使用者可以根據冷的程度自行調整。使用時需要外接行動電源，也可以在圍巾內塞入暖暖包增強保暖效果。

不少上班族很愛使用發熱頸枕，表示可以幫助放鬆。（圖／TVBS）

除了發熱圍巾外，市場上還有其他創新的保暖產品。頸椎熱敷伸展枕可夾在椅背上或躺著使用，熱敷披肩則有扣子固定，不像傳統電熱毯容易滑落，無論是休息或使用電腦都能保持在適當位置。團購發言人鄭筑霓表示，移動式保暖產品已成為一種趨勢，小型電暖器、暖手寶和保暖圍巾等產品的搜尋度近期都有1至2成的成長。

市場上還出現了許多實用的保暖電器，如攜帶型烘衣機，具有易於收納和雙段風速的特點。甚至連安全帽都有了專屬烘乾機，可切換冷熱風且不會損傷安全帽，還具有UV抗菌功能，最長可連續使用90分鐘，非常適合應對濕冷天氣。

隨著天氣變涼，電暖器的搜尋度也跟著增加。（圖／TVBS）

電商平台也發現保暖相關產品搜尋量創下近期新高，其中「電暖器」的搜尋量比上週成長了9倍。電商平台表示，僅僅是天氣開始降溫就已經出現這樣的搜尋表現，當進入真正的冬季時，業績預計會有更大的成長。

除了電子產品外，高性價比的保暖小物也很受歡迎。中醫認為腳部保暖對全身溫暖至關重要，因此各種保暖襪也成為熱銷商品。日系品牌推出的室內襪售價190元，去年推出後獲得網友好評，特別適合睡覺時穿著。同樣來自日本的發熱材質保暖襪也是190元一雙，而平價商店則提供99元的室內襪，宣稱具有吸濕發熱功能。

日本品牌還推出了睡衣連帽外套，採用特殊材質，穿上後能增加約5.1度的溫暖感。另一日本家居品牌則推出帶有袖子和口袋的毯子，方便使用者滑手機。隨著11月底的到來，氣溫預計會持續下降，暖商機也將無限擴大。

