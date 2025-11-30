移動回收站？ 高雄騎士掛滿「5大袋」違規上路 恐遭重罰金額曝

社會中心／程正邦報導

高雄騎士車上掛滿5大袋疑似資源回收物，警方透過網路畫面主動開罰。（圖／翻攝畫面）

楠梓區驚現「移動回收車」 機車前後掛載嚴重超限

行車安全亮紅燈！近日，高雄市楠梓區傳出一起嚴重違反交通規定的事件。有民眾在社群平台上傳一段影片顯示，一名機車騎士行經德民路與藍昌路口時，其機車車身前後竟掛載了至少五大袋體積龐大的袋裝物品，目測疑似是資源回收物，整輛機車宛如一輛「移動回收站」，嚴重影響行車安全與視線。

這段影片在網路上曝光後，立刻引起廣大網友關注與議論。高雄市警察局楠梓警分局獲悉後已主動介入調查，表示將依法舉發該名違規騎士。

違反《道路交通安全規則》 警方將依法開罰

楠梓警分局指出，影片中該名機車騎士在車身前後掛載的袋裝物品，體積龐大且位置極為危險，已明顯超出機車載物的安全標準。警方援引《道路交通安全規則》第88條規定進行說明：

該條例明確規範，機車附載物品的高度不得超過騎士肩膀，寬度不得超過把手外緣10公分，且車尾伸出部分自後輪軸起不得超過50公分。從影片來看，該騎士的載物方式已全面性地違反上述規定，不僅可能遮擋後照鏡，影響操控平衡，更在行駛中形成巨大的安全隱患。

警方強調，騎士的行為已觸犯《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，可處以新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。楠梓警分局已鎖定車輛資訊，將通知車主到案說明，並依法完成舉發程序。

警方呼籲：勿為圖方便無視交通安全

楠梓警分局藉此案例呼籲所有用路人，應嚴格遵守交通法規，切勿因為貪圖一時方便或節省搬運時間，而以超載的方式上路。這不僅大幅增加了自身行車的危險性，也嚴重威脅到其他用路人的安全。

警方表示，為維護高雄市區的交通秩序與安全，未來將持續加強對這類機車超載、違規載物等行為的取締，確保民眾有一個安全的行車環境。

