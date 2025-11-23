移動城堡！車頂扛沙發.行李趴趴走 「非首次」將吞罰

桃園市 / 綜合報導

又有人把轎車當貨車開了！昨（22）日中午在桃園，有民眾拍下一輛違法載物的小客車，車頂上東西滿滿滿，不只有沙發，還有好幾個大行李箱，只用細繩固定在後車門上。經過追查，車主並不是第一次危險上路，月初就曾出現在虎頭山附近還登上媒體版面，對此警方表示，違規載物已經違法，最高可以開罰1.8萬元。

小客車慢慢往前開，但騎經過它的騎士都忍不住多看兩眼，甚至還看向自己的左邊後照鏡再看一眼，因為車頂上滿滿「家當山」，都用黑色繩帶綁在後門把手上。仔細看，用來固定的繩帶綁到都纏在一起，而車上的東西不只堆得滿堆得高，還堆超過車身一半的長度，上面不只有單人沙發，還有三個大行李箱在後面，再算一算，就連塑膠箱，就至少有兩個放在車尾。

廣告 廣告

目擊民眾直言，是把轎車當貨車嗎，民眾說：「很誇張啊，載太多違規啊。」民眾說：「這萬一要是沒綁好掉下來，砸到後面的人怎麼辦。」就怕造成公共安全，民眾22日中午在桃園目擊後，警方也出動追查，今（23）日找到當事駕駛。

警察VS.當事車主說：「你如果再這樣上路被警察攔到，我們是會開單的喔，(好)，還有你車子壞掉也都要修，知不知道，(好，那一天才撞到而已啊)，不是啊，這個你看這怎麼可能才撞到，這束帶綁著已經綁很久了。」面對警方連連稱好，但經追查車主不是第一次危險上路。

早在3日就有民眾在虎頭山拍下，還形容是真實版的移動城堡，當時車尾同樣有兩個大塑膠箱，但月初只有一個行李箱，現在卻爆增成三個，車頂腳踏車消失了，取而代之的是一張沙發還有更多雜物，短短不到一個月，不斷擴建。

桃園市青溪所長林稚軒說：「可處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下的罰鍰。」當時警方就表示會通知車主並依法開罰，如今又違規上路，有居民懷疑車主是不是罰不怕，也擔心用路人被波及，警方表示已告誡駕駛維修復原車輛，若再超載違規，將立即攔查予以舉發。

原始連結







更多華視新聞報導

車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬

桃園街頭驚見「汽車版移動城堡」載滿雜物 網熱議

全機行李留日本！旅客氣炸 國泰航空回應：行李今日盡快送達

