移動工藝之美 MAZDA ICONIC SP 概念跑車移師台中歌劇院巡展正式登場

MAZDA ICONIC SP 概念 跑車今９日移師台中國家歌劇院巡展正式登場，以移動工藝之美，鋪展 Smile Every Mile 於城市日常。（圖/台灣馬自達提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「Smile Every Mile」——從移動開始，讓感動一路延續。隨著 2026 台北新車暨新能源車大展圓滿落幕，MAZDA 期望將這份「純粹駕馭樂趣」的感動，從展覽館延伸至城市光景之中，在日常的場域與更多車迷朋友相遇，讓每一次的凝視與駐足，都能成為生活中感受幸福與自由的片刻。為此，品牌特別將 MAZDA ICONIC SP 概念跑車移師臺中國家歌劇院，自 2026 年 1 月 9 日至 18 日展開限定巡展，讓參觀者在光影與線條的交織間，感受讓世界微笑的移動魅力。

對駕馭樂趣與永續移動的承諾 MAZDA ICONIC SP 概念跑車。（圖/台灣馬自達提供）

台中，匯聚了眾多普立茲克獎大師經典之作，天際線宛如國際建築美學的展演櫥窗，在這片建築群中，臺中國家歌劇院以挑戰世界建造難度之最的結構奇蹟，確立了其難以企及的地位。由伊東豊雄大師親手擘劃，以無樑柱曲牆工法打破建築內外界線，透過仿生呼吸孔讓光影在空間中自由流動，同時結合輻射傳導冷卻地板的節能智慧空調設計，體現與自然共生的理念。

這份對光影流動與永續願景的追求，恰與 MAZDA ICONIC SP 概念跑車形成完美呼應——歷經 27 層塗層工藝打造的「紫羅蘭紅」專屬車色，在歌劇院流動的光影映照下，演繹出深邃且多變的視覺層次；而車輛採用的多元環保能源轉子發電技術與使用複合再生材質的座艙，則與歌劇院的節能設計理念不謀而合，譜寫出人與自然和諧共生的未來篇章。

台灣馬自達誠摯邀請您於巡展期間蒞臨臺中國家歌劇院 忘我廳，一睹 MAZDA ICONIC SP 所展現的設計語彙與匠心工藝，以及品牌對永續移動與未來駕馭所描繪的藍圖。同時，凡於展區透過「MAZDA Taiwan」LINE 官方帳號分享您的觀展體驗，即可獲得限量品牌贈禮，為美好時刻留下紀念。