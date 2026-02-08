移動式大型鞦韆「空中斷裂」甩飛15人 準退休警救人遭撞慘死

在印度哈里亞納邦法里達巴德舉辦的蘇拉杰昆德博覽會，近日因現場一座移動式大型鞦韆突然解體，造成1死13傷的悲劇。（圖／翻攝自Instagram／ndtv）

印度哈里亞納邦法里達巴德的蘇拉杰昆德（Surajkund）博覽會近日發生一起重大意外，一座名為「海嘯（Tsunami）」的移動式大型鞦韆，在運轉途中突然斷裂墜落，釀1死13傷的悲劇。事故發生當時，設施上約有15名乘客，現場畫面曝光後引發網友瘋傳和熱議。

根據外媒《NDTV》報導，從網路流傳的影片顯示，事發前該移動式遊樂設施仍正常旋轉，地面上不少民眾拍照、錄影留念，未料運轉途中鞦韆結構一側突然斷裂，整座設施瞬間傾斜並重重摔落地面，上頭的15名乘客被甩飛，而周遭民眾驚慌走避，場面相當驚悚。

廣告 廣告

警方指出，這起事故發生於當地時間7日晚間6時15分左右，造成1人死亡和13人受傷送醫。死者是在現場執勤、2個月後將退休的警察，不幸殉職；至於13名傷者在事發當下，隨即被送往醫院治療。事故發生後，警方已迅速封鎖並清空博覽會場地，以利救援與後續調查作業。地方首長阿尤什辛哈（Ayush Sinha）也到場指揮救災，並協調相關單位投入支援。

當局已下令展開調查，釐清遊樂設施斷裂原因，相關單位正全面檢視該設施的安全檢查紀錄、營運許可與防護措施是否符合法規，以追究相關責任。

哈里亞納邦首席部長納亞布塞尼（Nayab Saini）對事故表達哀悼，並向罹難警察的家屬致上慰問，同時指示相關單位全力救治傷者，政府也將提供必要協助與支持。警政署長阿賈伊辛哈（Ajay Singhal）也親赴醫院探視傷者，並要求醫療團隊確保治療過程無任何疏失。

蘇拉杰昆德博覽會自1月31日開幕，原訂展期至2月15日，如今活動已暫停。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

佛州冷到「下鬣蜥雨」！23歲男撿屍做成塔可料理 網討論炸鍋

李千娜2度道歉「宣布退出櫻花季」！ 律師曝阻止《世紀血案》上映方法

帶日本1伴手禮搭機「安檢被當炸彈」 老店苦笑：外型惹禍