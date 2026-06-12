移動式炸彈奪命 桃園狂男毒駕9度闖紅燈 撞碎兩家庭後傷重不治

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毒駕如移動炸彈，桃園男拒檢狂飆9闖紅燈 撞飛2行人釀3死慘劇。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市桃園區經國路與天祥三街口於11日晚間發生一起重大車禍。一名30歲有毒品前科的張姓男子，在駕車行經經國路與慈文路口時，因車輛明顯搖擺不定、疑似危險駕駛，遭巡邏員警依法示意停車受檢。怎料張男因畏罪拒絕配合，竟猛踩油門高速逃逸。警方見狀隨即駕車尾隨，並火速通報線上警網展開攔截圍捕。

在短短5分鐘、約3公里的警匪追逐過程中，張男在市區車陣中來回穿梭，至少9度闖紅燈、瘋狂蛇行。當他在經國路與天祥三街口的敏盛醫院前，面對另一輛警車攔截時，猛然急切閃過並再度加速，失控衝撞2名正在過馬路的無辜行人，隨後自撞變電箱才停下。遭撞的65歲葉姓男子與60歲侯姓男子因撞擊力道猛烈，分別受有肢體斷裂及大面積撕裂傷，送醫搶救後均因傷勢過重不幸宣告不治。而肇事一度受困的張男，經消防人員救出送醫急救4小時後，於12日凌晨傷重死亡，整起事故共釀成3人死亡。

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桃園市警局於12日上午召開記者會說明案情，桃園分局長王智民表示，經醫院抽血及尿液檢驗，確認張男體內呈現安非他命陽性反應，並在肇事車內當場查扣安非他命及吸食器等證物，確認為毒駕，全案已報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

對於無辜民眾喪生，桃園分局深感痛心與遺憾，並向死者家屬表達最深切的哀悼。警方嚴正聲明，毒駕行為猶如道路上的移動式炸彈，對大眾生命安全造成難以彌補的損害。近期實務攔查確實發現毒駕有增多趨勢，警方對此採取零容忍態度，未來將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，強力掃蕩毒品源頭，並全面加強路檢與攔查勤務，依法嚴辦毒駕案件，全力守護市民安全。(圖/警方提供)