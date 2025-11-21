移動神主牌進化…翁「拿孫玩命」頭頂沒帽徒手抱嬰騎車！網驚：天崩開局

記者陳弘逸／高雄報導

又一個天崩開局！高雄市燕巢區11月3日才有夫妻載小孩外出四貼上路，還把人如「後背包般」掛在身後，雙腳懸空行駛；未料，近日苓雅區又有長輩，載一手抱嬰兒，單手騎車沒戴安全帽上路，被路人提醒，還笑笑繼續騎車；事後目擊者PO網並檢舉，網友紛紛留言調侃，「現在移動神主牌多了強化裝備嗎？」、「直接重刷首抽」、「可憐的寶寶抽到下籤」。

有網友以「興中路上的危險阿伯」為題在PTT發文指出，希望這世界多一點愛和關心，朋友在興中路看到一個大哥用機車載著一個嬰兒，當下還以為是狗狗或假玩具，結果是「真的寶寶」好歹用個背巾，什麼都沒有。

有人目擊高雄有長輩單手抱嬰，沒戴安全帽，危險騎車上路。（圖／翻攝自PTT）

當下目擊者，衝上前跟他說這樣很危險，對方卻笑笑，繼續騎車；發文者盼，如果住附近的人，有認識他，拜託跟他講一下，這真的很危險，嬰兒已經夠少了，罰錢是小，但生命比較這個重要多了。

貼文引起網友熱議，紛紛留言，「檢舉啊」、「這太恐怖了吧！」、「真的是老害」、「不是老人變屁，是屁孩變老」、「天崩開局」、「現在移動神主牌多了強化裝備嗎？」、「直接重刷首抽」、「可憐的寶寶抽到下籤」。

對此，轄區警方已接獲檢舉，後續將通知駕駛到案說明，並依道路交通管理處罰條例告發違規行為。

警方指出，據照片駕駛附載人員未依規定，違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，處300元以上600元以下罰鍰；未戴安全帽，違反同法第31條第6項，處500元罰鍰。

高雄市燕巢區日前有一對夫妻騎機車載小孩，四貼上路，但因機車座位被父母擠滿，在後面的小孩宛如「後背包般」雙腳懸空被吊在後方並在車陣中行駛。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

苓雅警分局呼籲，用路人無論駕駛汽、機車或步行，皆須遵守道路交通規則，本分局將持續宣導用路人遵守交通規則，並加強違規取締告發，以維護市民交通安全。

