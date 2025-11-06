移動神主牌！8旬阿公騎車誤闖國道5 沿路逆向狂衝、碰撞汽車送醫
記者林盈君／宜蘭報導
６日上午，宜蘭縣一名80多歲的陳姓老翁，騎乘機車外出時，行經省道台9線時，不慎誤闖國道5號頭城交流道。陳翁發現之後，於北向28.5公里處迴轉，沿內側車道逆向行駛，與一台一小客車發生碰撞，警消獲報趕抵，陳翁因腳部受傷送醫，警方也依《道路交通管理處罰條例》對陳翁開罰。
據了解，陳翁於今天上午騎機車外出，行經省道台9線，誤闖國道5號頭城交流道，一路騎上高速公路。期間陳翁發現騎錯路，於北向28.5公里處迴轉，沿內側車道逆向行駛，嚇壞不少開車民眾，之後陳翁的機車與自小客車發生碰撞。
警消獲報到場，陳翁右腳大拇指擦傷，被送醫治療，無生命危險。警方指出，陳翁與小客車蔡姓駕駛酒測值均為0，但陳翁違反《道路交通管理處罰條例》，在高速公路逆向行駛，最重可處6000元到36000元罰鍰，並吊扣牌照6個月。
不良行為，請勿模仿！
更多三立新聞網報導
新莊男泥醉逛大街！搖晃穿梭車陣、行為脫序 警超無奈帶回實施管束
花蓮男探視好友！7年未聯繫...上門驚見屋內客廳有白骨、當場情緒崩潰
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
其他人也在看
一台車、一座城，都市短跑新選手！我與宏佳騰Coopop 01同城日常的小冒險。
當微型電動車遇上繁忙都會，通勤不再是負擔，而是樂趣。作為一名汽車媒體編輯，這次試騎宏佳騰Coopop 01，讓我對日常短程代步多了一層新認識。它的靈巧身形與機動性能，頗與都市生活節奏相契合，越騎越有感，確實是「城市玩家」的好夥伴。輕巧有型，街頭穿梭輕鬆自在？Coopop 01為宏佳騰首款微型電動車，專為都會短程通勤設計，車身極為小巧，全長約1,420mm，軸距997mm，且不含電池重38.5公斤，座高735mm，任何身形騎士都能輕鬆駕馭。採用輕量化鋁合金車架搭配高效省電的無刷輪轂馬達，搭配輕盈起步及700W動力。外型走呆萌帥氣路線，LED頭燈造型被形容有點類似電影《瓦力》的風格，十分討喜。車體管架設計與電池置於底板，讓置物空間實用，還有USB充電孔和Keyless免鑰匙功能，整體設計符合都市機動性需求且具備便利安全配備。騎上宏佳騰Coopop 01的那一刻，真的有種「這輛微電車真是城市短程通勤的秘密武器」的感覺。它身形小巧，輕盈的鋁合金車架讓我感覺彷彿一隻輕巧的舞者，在台北市的巷弄和街頭自由穿梭，完全不卡卡，這在日常生活中非常實用。平常從家裡到捷運站，或是到附近超市、咖啡館拿個外帶，這CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 21 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
獨／心虛肇逃？「車頭撞爛」沿路問修車廠在哪 真相曝光
高雄一輛車頭全毀的汽車引發民眾側目，駕駛竟沿路詢問修車廠卻拒絕拖吊，讓人質疑是肇事逃逸？經查，原來是駕駛自撞分隔島，雖有人幫忙報警，但他見警察來，立刻開車離開現場！目擊者指出，肇事者在新莊路口自撞，車頭保險桿瞬間噴飛，駕駛愣了近5分鐘後見警察到場，隨即驅車離去。警方表示，此舉雖未構成肇逃罪，但如此行徑仍存有安全隱憂。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
Honda二輪11月指定車款享48期0頭款0利率！Rebel 500、Rebel 1100購車再送馬鞍包套組
Honda Taiwan致力於提供卓越的產品與服務，讓每一位騎士都能在多樣化的產品線中，找到專屬於自己的騎乘樂趣，於11月推出多項購車優惠專案，無論是帥氣有型STREET車系到壯闊冒險的ADVENTURE車系，指定車款，皆可享48期的零利率優惠，以最輕鬆的方式，即刻跨上心儀的Honda夢想車款，享受暢快的騎乘樂趣。同時針對搭載全新科技的CB650R E-Clutch、CBR650R E-Clutch以及經典美式巡航Rebel車系，更推出限時加碼好禮。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
更銳利的外型、更聰明的科技 Hyundai Venue N Line全新亮相
在全球車壇持續向休旅車型傾斜的潮流中，Hyundai不僅沒有忽略小型SUV市場，還進一步為其入門級車款Venue打造更具運動感與科技感的升級版本。最新發表的Venue N Line在印度市場登場，這款定位介於日常代步與性能之間的跨界小休旅，透過重新設計的外觀、更現代化的座艙佈局以及保留熱血核心的動力設定，展現了Hyundai對於年輕市場與駕馭樂趣的持續關注。Hyundai Venue N Line全新亮相，在外觀上擁有更為熱血的動感氛圍。新一代Venue N Line相較於前代顯得更為方正與具侵略性，整體設計語言與更高階的Creta N Line相呼應。前保桿採用更大的進氣口設計，搭配黑化水箱護罩與類似雙翼的下方擾流板，視覺張力十足。車側則透過17吋鑽石切割鋁圈、紅色卡鉗與車身同色輪拱營造出強烈的運動氛圍，尾部則搭載更具跑格的擴散器與雙出排氣尾管。 除了空力套件，Venue N Line在細節上也處處展現N系列專屬的性能標誌，包括水箱罩、葉子板、輪圈中心蓋以及尾門上的N Line徽飾，進一步與一般版本的Venue有所區隔，這不僅提升視覺質感，也讓整體設計向性能取向靠攏，即便這是一台小型Carture 車勢文化 ・ 1 天前
鏡車試駕/狂蛙入凡 PORSCHE 911 Carrera
談到PORSCHE，旗下的911車系絕對是最具代表性也是歷史最悠久的一員，歷經了超過半世紀的發展，原廠代號992.2的小改款911在去年發表後，台灣保時捷也在今年四月宣布正式引進這台車，雖然小改款貌似沒有太大的改動，但只要掛上了這個盾牌標，再看看這跑車的身形，愛車之人有誰能不愛？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
2025 日本移動展巡禮｜Honda CR-V e:HEV 重返日本市場，台灣明年國產有望？
在 2025 日本移動展現場中，Honda 展區除了一字排開、話題性十足的概念車以及 Prelude 以外，現場其實有一輛對台灣市場相對重要的車款默默在角落演示，那便是不久前才剛確認重新返回日本市場投放的 Honda CR-V e:HEV，本車預定在日本冬季開賣，並且現場展出的，是 RS Black Edition 車型，而國內也已經有測試車現蹤，以目前態勢研判，應會於明年正式發表上市。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
Mercedes-Benz 新年式 GT Coupé、S-Class 與 EQE SUV 配備升級投放市場！
自今年三月起，台灣賓士進行多波產品升級操作，本次 25/26 年式聚焦在品牌頂級陣容，包含性能旗艦 AMG GT Coupé、豪華典範 S-Class，以及純電 SUV 代表 EQE SUV。2GameSome ・ 1 天前
Smart預告將讓ForTwo迷你都會車重出江湖
你一定以為smart品牌的創業之作，smart迷你都會用車Smart ForTwo已經走入歷史，而今它將復出，並採用新的車名#2，它將由賓士設計，並在中國境內生產製造。汽車日報 ・ 13 小時前
義式信仰回歸 Alfa Romeo Stelvio Intensa 運動休旅試駕
寶嘉聯合終於在2025年正式導入台灣車友敲碗多年的Alfa Romeo品牌，回歸台灣市場！首波引進Giulia房車、Stelvio休旅車等，其中Giulia車系包括Sprint、Intensa、Quadrifoglio，建議售價分別為218.9 萬、248.9 萬、448.9 萬元；Stelvio車系則規劃了Sprint、Intensa雙車型，建議售價為 228.9 萬與258.9 萬元。我們試駕的Stelvio Intensa定位上為中小型運動休旅，是新世代沒接觸過Alfa Romeo的車友會想要入手的一個車型。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前
Kia 1-10月銷售突破 8,600 台，「煥然一新．萬元入主」限時優惠供多款車型萬元開回家！
Kia總代理台灣森那美起亞特別推出「煥然一新．萬元入主」限時禮遇方案：本月入主The Picanto、The Stonic、The Ceed Sportswagon、The Sportage、The Sorento Turbo-Hybrid，不僅適用最高10萬元貨物稅減徵新政策，更即享1萬元起開回家或高額0利率，並加贈丙式車體險、以及總價值最高超過5萬元以上的專屬配件組。2GameSome ・ 1 天前