移動管制失靈 文雅畜牧場賣出4萬顆芬普尼蛋 部分流入散戶、早餐店

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，市面竟查獲4萬顆管制期間內非法流出的雞蛋，部分疑慮蛋品流向散戶、早餐店等。衛生福利部食品藥物管理署今天（15日）撂重話，要求轄區政府農政相關單位應說清楚並追究責任，同步函送地檢署偵辦釐清。

食藥署今天透過新聞稿公布，昨天接獲台中市食品藥物安全處通報，11月10日竟在轄內「龍忠蛋行」，查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，檢出芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符，嚴正督請相關單位盡速查明。

食藥署副署長蔡淑貞下午接受媒體電訪說明，文雅畜牧場在11月5日開始移動管制，理應不該有雞蛋出場，這批雞蛋在11月9日售出，「文雅蛋場於管制期間，非法賣出雞蛋。」

蔡淑貞說，目前掌握文雅蛋場賣出雞蛋共200箱、約4萬顆，當場要求蛋行下架產品，其中38箱、約7600顆已退回牧場，持續追回中，但已有部分疑慮蛋品流入龍忠蛋行下游，包括散戶、早餐店等，正由食安處釐清。

蔡淑貞直言，衛政單位全力嚴防芬普尼蛋，「追到哪、驗到哪、公布到哪」，源頭控管卻出問題，「這對民眾食品安全很不公平」，已於今天發文彰化地檢署，要求併案調查。

食藥署同時發文轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求釐清原因。蔡淑貞強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋，一顆也不能出場，並持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先。

這一次芬普尼蛋風波，最初是在食藥署例行稽查專案中，彰化縣衛生局驗出洗選包裝雞蛋農藥芬普尼殘留量超標，11月4日報告出爐，立刻預防性下架，5日針對問題雞蛋源頭文雅畜牧場，通報農政單位進行移動管制，「違規蛋一顆都不准出場」。

後續連蛋雞羽毛也檢出含芬普尼，農業部曾表示，牧場飼主涉違反《動物用藥品管理法》，全案將移檢調單位深入偵辦，建議彰化縣政府加重裁罰。