移動管制還賣芬普尼蛋 台中蛋行喊冤「8號通知可以載蛋」

彰化文雅畜牧場的芬普尼蛋流入市面，台中市食安處10日在梧棲區龍忠蛋行抽驗，檢出從該場進貨的雞蛋含有芬普尼代謝物0.05ppm超標。對此蛋行老闆喊冤說，是8號接獲通知移動管制解除，才進貨來賣。

蛋行喊冤：8號通知解除移動 9號才去載蛋

文雅畜牧場雞蛋在本月4號驗出芬普尼超標，5日起啟動移動管制，不過台中市食安處10日在「龍忠蛋行」查出曾向該案例場進貨4萬顆雞蛋，經過採檢芬普尼代謝物含量0.05ppm超標，雖立即要求業者下架，不過已經有3.24萬顆疑慮蛋品流入市面。

對此蛋行老闆無奈，由於文雅畜牧場7號未檢出，所以8號縣府解除移動管制，接到電話說可以去載蛋，因此在9號進貨，結果又被驗出含有芬普尼。

文雅畜牧場涉非法販售 王惠美被問尷尬笑了

目前追查，這些蛋品是屬11月6日生產，仍屬移動管制期間，文雅畜牧場移動管制中並不能出貨，涉嫌非法販賣，也讓彰化綠營民代罵翻，怒批是縣府螺絲鬆了。

今天上午彰化縣長王惠美參加活動被問到相關雞蛋議題時，稍微尷尬地笑、不願意回答。

王惠美被問芬普尼蛋議題時尷尬微笑。圖／台視新聞

現在彰化縣府噤聲，表示交給檢調調查。彰化地檢署也指出，會一併了解釐清過程中是否有相關的責任。

台中、彰化／綜合報導 責任編輯／網路中心

