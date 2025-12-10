「移動豪宅」出事了！4千萬勞斯萊斯國道耍任性 擦撞遊覽車「維修費曝光」

新車要價4000萬元的勞斯萊斯，在國道一號擦撞遊覽車，驚人維修費也跟著曝光。翻攝翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台



一輛堪稱「移動豪宅」、要價4000萬元的勞斯萊斯，本月7日載國道一號雲林西螺路段發生車禍，當時一輛遊覽車從內線車道超車，勞斯萊斯卻似乎沒有看見，打了方向燈就想往內線切，最後擦撞到遊覽車的左後半邊；兩造均未報案，已私下和解，車廠則估計修車費用恐高達200萬至250萬元。

從Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」的影片可發現，一輛白色勞斯萊斯phantom drophead coupe開在高速公路上，打方向燈從外線車道開始移動，結果後方遊覽車疾駛而來，勞斯萊斯視若無睹，持續右切，導致車身「砰」一聲與遊覽車左後方車尾及保險桿碰撞。

遊覽車駕駛見狀，立即下車與勞斯萊斯車主理論。據《ETtoday新聞雲》報導，遊覽車業者私下透露，雙方碰撞後沒有報案，已經私下和解，「在外面跑都會遇到」，人沒事就好。

這輛勞斯萊斯車體以手工打造，新車價從1800萬起跳至4000多萬，是不少高端人士與宗教界名人的最愛。車廠估計，受損的勞斯萊斯若送總代理維修，粗估費用大約200至250萬左右。

