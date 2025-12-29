移動起重機出師不利！剛出門就沿途漏油！4機車尾隨慘摔

27號清晨六點半左右，連續發生四起機車自摔意外，警消獲報到場，才發現地上有一條長長的油漬，導致騎士經過摔倒。（圖／TVBS）

高雄市區前鎮的中山跟五甲路口，27號清晨六點半左右，連續發生四起機車自摔意外，警消獲報到場，才發現地上有一條長長的油漬，導致騎士經過摔倒，還好送醫後，都沒有大礙，而經過追查，原來意外發生前，有一輛移動式起重機沿路漏油，才會釀禍。

這起連環車禍發生在清晨時分，監視器畫面顯示機車通過路口時，車身突然打橫，接著人車倒地，緊接著後方機車也跟著摔倒。救護車抵達現場後，發現有三名女性和一名男性騎士受傷，年齡約40至50歲。所幸當時路口車速不快，這些騎士只有輕微的擦挫傷。經現場檢查，警方發現慢車道出現一條50公分寬的油漬，正是造成騎士摔車的主因。

郭姓起重機駕駛，行駛至肇事路口時，發現機械故障導致油料滲漏路面，就在這時發生了連環車禍。（圖／TVBS）

高市前鎮交通分隊長黃偉賓表示，25歲的郭姓起重機駕駛當天一早正準備外出上班，行駛至肇事路口時，郭男發現機械故障導致油料滲漏路面，於是將車輛駛往路旁停放，準備通知廠商到場維修，就在這時發生了連環車禍。

現場有三名女性和一名男性騎士受傷，所幸當時路口車速不快，這些騎士只有輕微的擦挫傷。（圖／TVBS）

據了解，郭姓駕駛剛出門就遭遇這樣的意外，漏油的確切原因還需進一步釐清。警方已開出一張最高3600元的罰鍰，而郭姓駕駛可能還需支付4位騎士的車損及醫藥費。這一時的疏忽，讓他還沒開始一天的工作，就必須面臨荷包大失血的窘境。

