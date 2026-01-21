《移動迷宮》男星變身混蛋上司！荒島求生遭社畜反擊 合體偶像瑞秋麥亞當斯

34歲狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）在電影《荒島囚救》中與偶像瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）展開一場赤裸裸的權力鬥爭。20世紀影業提供

34歲狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien）首度跨足恐怖驚悚領域，便與偶像瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）展開一場赤裸裸的權力鬥爭。在名導山姆雷米（Sam Raimi）執導的新作《荒島囚救》，兩位演員將辦公室階級壓迫搬到荒島極限環境，上演一場社畜反擊與角色對調的黑色幽默博弈。

狄倫歐布萊恩在外型上帶有富家公子的玩世不恭，詮釋自負浮誇的執行長十分到位。他坦言自己無法演那種邪惡的怪物反派，但能勝任一個「徹頭徹尾的混蛋。」

狄倫歐布萊恩演活混混執行長 山姆雷米大讚：看他崩潰很精彩

導演山姆雷米對他的表現讚許不已，特別是看到一個權威男人在荒島被拆解、逐漸崩潰的過程。山姆雷米說：「看著他慢慢意識到自己早已失去權力，甚至從來沒有真正掌控過她，這件事本身就非常有趣。」

電影描述一場飛往曼谷的併購會議意外遭遇空難，將刻薄上司與被霸凌的下屬拋入荒島。在文明世界中，狄倫歐布萊恩飾演的上司習慣以言語貶低、羞辱女下屬；但在荒島上，頭銜與權威全部失效，曾經高高在上的執行長迅速潰敗，反而長期被壓榨的下屬成了掌握生存節奏的人。

瑞秋麥亞當斯飾演的社畜在荒島上進行大反擊。20世紀影業提供

歐布萊恩表示：「電影一開始你會把他當成怪物，他對她有生理性的厭惡，只因為他自以為高人一等。」

合體偶像瑞秋麥亞當斯 狄倫歐布萊恩瘋狂告白：中大獎了

能與瑞秋麥亞當斯合作，對狄倫歐布萊恩而言如同夢想成真。他坦承青少年時期就視對方為偶像，在片場更是不斷對瑞秋真情告白：「妳是我見過最偉大的演員之一。」

這番熱情讓瑞秋麥亞當斯不得不搞笑假裝擦眼淚回應：「你都要把我感動哭了！」儘管戲裡兩人對峙火藥味濃厚，戲外歐布萊恩對偶像的崇拜與尊重卻是溢於言表。

《荒島囚救》將於1月29日全台上映，除了兩位主要演員的精彩交鋒，卡司還包括《瘋狂亞洲富豪》的澳洲華裔男星吳育剛（Chris Pang），以及《24小時反恐任務》的丹尼斯赫柏特（Dennis Haysbert）。電影透過驚悚與黑色幽默，探討當社會體制消失、權力易手時，誰才是真正的強者。



