移動通訊新體驗！宏碁5G 行動 Wi-Fi 分享器Acer Connect M6E全新上市

Tri-SIM 暢行全球連網、Wi-Fi 6E 三頻極速飆網、8000mAh 超強續航、IP68 軍規防護、AI 智能語音輔助，五大功能一次到位！

宏碁旗下備受期待的旗艦級行動網路解決方案 Acer Connect M6E 5G 行動 Wi-Fi 分享器，在社群募資平台「嘖嘖」上成功獲得市場驗證後，正式於台灣市場上市。這款產品以五大功能，重新定義行動網路裝置的標準，建議售價為 NT$9,999，即日起在宏碁旗艦專售店、Acer Store官方商城、燦坤通路及全台各大網購平台同步開賣

極致連網力：全球漫遊不斷線，隨時隨地保持高效率

Acer Connect M6E 的設計初衷，為打破網路限制，為使用者打造一座隨身帶著走的行動辦公室。M6E 不僅支援 5G 高速網路，更具備全球漫遊不斷線的能力，網路服務涵蓋全球 135+ 國家；還實現了連網彈性，創新地支援 SIM 卡、虛擬 SIM 卡與 eSIM 三種不同型態（即 Tri-SIM）的連線模式，讓商務人士跨國移動時，能夠無縫切換、隨時連網；搭配獨家 SignalScan™ 技術，M6E 能主動掃描並鎖定所在地區的最強訊號源，確保使用者隨時掌握最佳網路狀態；同時，M6E 支援 OpenVPN，確保行動連線兼具高能網路與資安隱私。

高速穩定性：Wi-Fi 6E 三頻技術，多人連線不卡頓

在速度方面，M6E採用最新的 Wi-Fi 6E 三頻技術 (2.4GHz、5GHz、6GHz)，其中 6GHz 頻段能有效避開傳統頻段的擁塞與干擾，提供更寬廣、更穩定的連線品質。其強大的處理晶片能支援20 台裝置同時連線依然順暢無阻，無論是進行重要的遠端視訊會議、高畫質影音追劇，或是多人線上遊戲，都能享受極致穩定的網路體驗。

頂級續航與防護力：長效電力與軍規級安全

針對行動與戶外使用需求，M6E內建高達 8000mAh 的超大電池容量，提供最長達 28 小時 的連續使用時間，讓使用者徹底擺脫電量焦慮。同時，M6E 還可為其他行動裝置應急充電，十分便利，更具備 IP68 防水防塵等級保護，並通過嚴苛的軍規抗摔認證，即使在戶外探索或極端環境下也能安心使用。除了硬體防護，M6E 也提供企業級的資安保障，包括業界領先的 WPA3 加密 技術、內建 防火牆、SIM 卡鎖，全方位築起一道堅實的 資安護盾，確保用戶資料在行動連線時的安全與隱私。

智能加值：AI 語音轉錄，提升商務效率

M6E 同時具備的AI加值潛力。透過附贈的特定配件，能支援AI 語音轉錄及文字摘要功能，幫助商務人士在會議或課堂中，輕鬆將口語內容即時轉化為文字筆記，並自動摘要重點，大幅提升工作與學習效率。上市期間贈送20小時使用時數，可免費體驗至2026年12月31日。

宏碁不僅提供頂級的硬體規格，更以周全的售後服務，為用戶帶來最安心的多重保障。宏碁擁有全台最多的 23 個服務據點，提供便利的維修諮詢。此產品提供1 年完整保固，用戶可隨時參閱宏碁官網，獲取詳細的服務資訊：https://www.acer.com/tw-zh/support#

Acer Connect M6E 5G 行動 Wi-Fi 分享器 以其全球漫遊、極速連線、超強續航、軍規防護及智能應用五大功能特性及周全售後服務，成為市場上最值得信賴的行動網路旗艦選擇。

*以上規格價格以實際賣場出貨為主

*電池續航時間以實際使用情境為主

*Wi-Fi 6E 的效能與速度取決於相容裝置和網路的可用性。6GHz 頻段的使用可能因地區或法規限制而異。

*符合 MIL-STD-810H 標準，表示該裝置已在特定受控條件下進行測試。實際結果可能因現實使用和條件而異。

*IP68 等級在特定條件下可提供防塵和防水保護。其抵抗力可能會隨時間或日常使用而降低。裝置不應長時間浸沒或置於更深的水中。

*AI 智慧語音功能（包含自動語音轉文字）需搭配相容的麥克風配件使用，該配件台灣市場出貨上市贈送，未來可能需另行購買。

