移動「不定時炸彈」11分鐘釀3事故…8車受波及傳4傷！闖禍駕駛認毒駕

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市大寮區昨晚（26日）40歲吳姓男子涉嫌吸食毒品「依托咪酯」開車上路，並分別在3個不同路段釀成車禍，至少波及7輛車，肇事的吳男也輕傷，另有3人受傷，後續警方將併案偵辦，將他依準現行犯逮捕，後續將依公共危險移送偵辦。

這起事故發生於昨天（26日）晚上7時39分，40歲吳姓男子開車行經大寮區九和路時，不明原因偏道路，衝到對向車道，碰撞正在停等紅燈的車輛，共波及6輛車。

高雄市大寮區昨晚（26日）40歲吳姓男子涉嫌吸食毒品「依托咪酯」開車上路，並分別在3個不同路段釀成車禍，至少波及7輛車。（圖／翻攝畫面）

這起車禍，包含肇事的吳男在內，共有3人受輕傷，其中2人送醫治療，警方獲報到場處理，雖吳男無酒駕，但他坦承開車前，有吸食毒品「依托咪酯」，涉嫌毒駕。

警方進一步比對案發時間，竟發現吳男在當晚7時31分在光明路二段、市道188擦撞一部自小客車，造成1人輕傷；又7時41分在河堤路、義和路口，擦撞另一部車輛。

吳男因涉嫌吸毒，釀成至少3起交通事故，警方將併案偵辦，並依準現行犯逮捕，後續將依公共危險移送偵辦。

