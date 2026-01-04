移動3300km！馬杜洛抵達布魯克林拘留中心 川普：美將暫時接管委內瑞拉

編譯張渝萍／綜合報導

最新情況

川普2日對委內瑞拉發動大規模攻擊，迅速將委國總統馬杜洛與妻子逮捕，並送至紐約。川普政府行動引起全球譁然，聯合國秘書長也對川普政府襲擊委內瑞拉的行動感到「非常擔憂」。

根據目前最新情況，紐約市警察局向 CNN 證實，委內瑞拉總統馬杜洛在搭乘直升機抵達曼哈頓後，由執法車隊護送，已抵達位於布魯克林的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

該拘留中心曾關押多名涉及重大聯邦案件的關鍵人物，例如饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean “Diddy” Combs）以及加密貨幣交易所 FTX 創辦人山姆・ 班克曼－弗里德（Sam Bankman-Fried）。

廣告 廣告

白宮公開馬杜洛被拘留的最新畫面。（圖／翻攝自X平台 @Rapid Response 47）

馬杜羅預計下周將在曼哈頓聯邦法院面對毒品與武器相關指控。

川普表示，美國暫時「接管」委內瑞拉，「直到實現安全、妥善和公正的權力交接為止」，同時也將致力開發該國龐大的石油資源。

馬杜洛如何被從委內瑞拉帶到紐約？

根據BBC報導，馬杜洛於3日凌晨被美方以直升機自委內瑞拉首都卡拉卡斯帶離，並在加勒比海某個不明地點登上美國海軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦。

之後，他被空運至位於古巴的關塔那摩灣美國海軍基地，再轉乘另一架飛機前往紐約州橘郡的史都華空軍基地（Stewart Air Force Base）。接著，馬杜洛再由直升機送入紐約市。

馬杜洛自被捕到抵達美國，總共移動了約3300公里。

BBC解釋馬杜洛如何被從委內瑞拉帶到紐約。（圖／翻攝自BBC）

馬杜洛將面臨那些指控？

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，馬杜洛與妻子、第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），已在紐約南區聯邦法院遭到起訴。

這對夫婦被控陰謀從事毒品恐怖主義、進口古柯鹼、持有機槍與破壞性裝置，以及陰謀持有機槍與破壞性裝置以對抗美國。

報導指，在馬杜洛夫婦資料被輸入美國海關與邊境保護局（CBP）系統之前，必須完成生物識別程序，包括指紋與嫌犯照片；此外，兩人也必須接受醫療檢查。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

台灣成為「下一個委內瑞拉」？王丹3分析推翻邏輯謬誤

尷尬了！委內瑞拉買中國軍備慘崩潰 軍事專家：中式指揮管制體系完敗

川普為何重擊委內瑞拉？學者：美國不可能放任自己後花園給中國侵門踏戶

全程觀看「逮捕馬杜洛行動」！川普讚爆美軍：比好萊塢電影還要精彩

