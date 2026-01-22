移地會報走進產業核心！ 西螺分局直抵冷鏈樞紐深化警民信任

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為貼近地方產業脈動、深化警政治理視角，雲林縣警察局西螺分局日前將主管會報移師轄區重要農業命脈——漢光蔬果區域冷鏈物流中心舉行，由分局長閻百川率領內、外勤主管實地參訪、現場會商，透過走進產業現場，掌握地方需求，為治安維護注入更溫暖、務實的力量。

西螺分局移地會報，走進漢光冷鏈物流核心產業命脈現場。(記者廖承恩翻攝)

西螺分局此次突破以往室內會議模式，選擇在產業第一線召開主管會報，展現警政工作主動向前、深入地方的行動力。漢光蔬果區域冷鏈物流中心肩負農產品保鮮、集散與運輸重任，是地方農業經濟的重要樞紐，分局藉由移地會報，讓各單位主管親身感受產業運作節奏，進一步理解轄區治安、交通與民生安全的實際樣貌。

會報當日由漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川親自接待。廖丁川同時也是西螺警友辦事處主任，長期支持警政工作，是警民互信的重要推手。會中，廖理事主席詳細說明物流中心的成立背景、營運理念與冷鏈保鮮流程，從產地分級、低溫管理到配送控管，讓與會主管深入了解農產品如何在時間與品質競速中，穩定供應市場。

從低溫管理到配送控管，掌握農產競速保鮮、穩定供應關鍵。(記者廖承恩翻攝)

透過實地解說與交流，分局各單位主管不僅對冷鏈產業的專業運作有更清楚認識，也同步思考治安與交通管理如何貼近產業需求。例如大型物流車輛進出動線、作業時段安全維護，以及突發狀況的即時應變機制，皆成為會中討論重點，讓警政決策更具現場感與實用性。

閻百川指出，警察工作不只是維護秩序，更要理解地方如何運作、產業如何呼吸。透過將主管會報移地舉行，不僅強化內部橫向溝通，也讓警政視角與地方發展緊密結合，未來在治安維護、交通疏導及為民服務上，才能更精準回應民眾與產業的實際需求。

廖丁川說明物流中心理念，解析產地分級、低溫配送控管。(記者廖承恩翻攝)

閻百川並感謝廖丁川理事主席及漢光果菜生產合作社團隊，長期結合警政力量，共同守護地方安全。西螺分局強調，未來將持續走進社區、走入產業，深化警民交流合作，讓治安不只是制度，更成為地方安心發展的堅實後盾。