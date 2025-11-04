移居斬紛擾／影帝熱愛滑雪 獨居日本20年享自由
藝人歐漢聲積極籌備移民日本計畫，要帶著全家大小到沖繩生活，因他們在台灣是公眾人物，一舉一動都被關注，索性搬到海外，而日本不只是台灣人旅遊的首選，也有很多藝人選擇在日本定居。
梁朝偉至少長達20年時間選擇以獨居方式住在日本，有工作時才回香港。他既熱愛滑雪，也因為知名度在當地沒那麼高，生活可以更自在，因此對旅居日本情有獨鍾。
林志玲2019年嫁給日籍丈夫Akira，她也因此減少工作，形同淡出演藝圈，並長住日本，尤其2022年兒子出生後，她更變身日本「地方媽媽」，定居當地相夫教子。
鄭伊健與妻子蒙嘉慧都熱愛日本，故在東京結婚，港媒爆料他們早已在日本買了房子，婚後在福岡投資數百萬港幣開設房地產經紀公司。但鄭伊健去年表示是蒙嘉慧長住日本工作，自己仍住香港且2人並未移民。
