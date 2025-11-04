移居斬紛擾／獨家！被爆分居遠離是非 歐弟舉家移居沖繩

歐漢聲（歐弟）剛宣布和胡瓜、陳亞蘭主持華視綜藝節目《週末最強大》，就一邊啟動移民到日本沖繩的計畫。

歐漢聲（歐弟）年中被爆和新婚妻子吵到分居，讓身為社區副主委的他感到相當不悅，更不知如何跟鄰居相處；據悉，他今年頻繁飛往日本沖繩看環境，準備全家移民當地。

歐漢聲（歐弟）和再婚的妻子僅結婚1年多，日前被爆出鄰居聽到爭吵聲，且兩人不睡在同一張床上。但歐漢聲懶理爆料，認為不需澄清，「我想睡哪張床就睡哪張床，睡哪裡是我們的自由。」看似一派輕鬆，但其實他很在意。

參加夏令營 試試水溫

歐漢聲今年暑假已安排孩子們到沖繩參加夏令營，先熟悉環境。（翻攝自歐漢聲IG）

因為歐漢聲是社區副主委，常和鄰居見面開會，這樣的消息傳出，讓他不知再如何面對，於是對家庭有極強保護欲的他啟動移居計畫，選了離台灣飛行時間僅一小時多的日本沖繩，準備帶著全家移民。

歐漢聲（前排右）的二婚妻（後排右）相當低調，難得在重機聚會中和三女兒亮相。（讀者提供）

其實移居的念頭，歐漢聲醞釀了很久，從今年暑假開始，他就和妻子、孩子們飛到沖繩，藉由參加學校夏令營的名義，讓孩子體驗當地生活，一切都是為了以後孩子就學先試讀；而孩子和他都對學校的環境很滿意，加上又被爆出和新婚妻爭吵，於是加快移民速度。

日本近年移民相關條件放寬不少，過去只要投資500萬日圓（約新台幣96萬元）以上，設立公司，或是開餐廳也可以，就有機會帶著配偶、未成年子女取得長期居留證。

半退休心態 跟隨胡瓜

歐漢聲（右）跟胡瓜（左）亦師亦友，全力支持胡瓜想做的節目。

不過沖繩的國際學校選擇，和東京、大阪等日本大城市相較之下少很多，為何選擇當地？除了歐漢聲喜歡海島的悠閒氛圍外，也是因為想兼顧家庭與工作，歐漢聲和胡瓜、陳亞蘭才剛宣布將在華視推出大型綜藝節目《週末最強大》，要呈現台灣消失已久的短劇、歌唱、棚內競賽等單元，錄製時間很長，一集要花2天時間拍攝，加上還要出外景，所以看中距離台灣相對近的沖繩，做為全家落腳處。

據悉，歐漢聲目前處於半退休心態，他在中國大陸發展多年，過去主持熱門節目《天天向上》已經賺夠老本；回到台灣的工作，主要還是跟著師父胡瓜，有得做就做，沒工作也不強求，這是他出道20年來，難得的鬆弛時刻。

歐漢聲和前妻鄭雲燦有兩個女兒，結婚6年和平分手。（翻攝自歐漢聲微博）

尤其最近演藝圈鬧哄哄，有藝人過世、也有藝人鬧家變，甚至多位男星逃兵、犯罪被逮，都讓歐漢聲感到世事無常，想要把握現在，盡早實現移民夢想，專心顧好眼下的家庭生活。

