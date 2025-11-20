移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表

娛樂中心／蔡佩伶報導

47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。

楊皓如昨（19日）在臉書中曝光睽違10年的新名片，開心證實成為「澳洲昆士蘭的全球代表」，而楊皓如也分享迎接新身分的契機，除了有AMEC Karl與Yvonne的推薦之外，最終還是得感謝澳洲昆士蘭駐台辦事處處長的信任。

廣告 廣告

最後，楊皓如承諾未來會更加努力分享在澳洲的生活點滴，更希望能夠把台灣的美好推廣出去，不少網友見狀也紛紛留言道賀，直呼是「至高無上的榮譽」、「你太適合了」、「太優秀了，一切順利」。

楊皓如宣布全新身分。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

8年情逝！《上班不要看》大黑證實分手麻希 網惋惜：不相信愛情了

扯！網紅赴日本「赤裸上身」站車頂跳艷舞 兩國網友砲轟籲吊銷護照

失聯20年！網友突發文尋父...73歲男星證實了：是我兒子 鬆吐團聚意願

45歲女星二度罹癌傳病危！飽受化療副作用折磨 才崩潰吐心聲

