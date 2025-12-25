移居濟州島獲封「最美島民」! 少女時代俞利明年1月來台會SONE

生活中心／陳佳侖 台北報導

韓流首席女團少女時代的成員俞利，睽違兩年，將再度來台會粉絲，得知行程確認後，興奮的她迫不及待向所有粉絲發出邀請並開心甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」。

俞利繼曼谷與胡志明市場次後，第三次亞洲巡迴粉絲見面會「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE>」訂在2026年1月10日（六）來到台北，俞利曾說過很喜歡珍視每一次與粉絲互動與對望的瞬間，因為所有SONE都是她最寶貝的禮物，因此她也預告將準備全新的舞臺演出，要把最棒又精采的內容呈現給大家！

俞利在今年搬離首爾移居濟州島，工作之餘享受自在的愜意生活，瞬間讓濟州島民眾開心不已，粉絲也讚她是「最美島民」之一，還表示要規劃抽空親自來看看濟州島，她也樂跟粉絲閒話家常，宛如好友般親暱，時常透過YT頻道進行許多不同職業體驗，例如體驗濟州海女生活、到流浪狗收容所擔任志願服務者、騎馬奔馳、騎乘重機兜風等，影片中總是不乏她爽朗笑聲，也傳達出自身正能量給所有收看影片的粉絲。不光如此，俞利也大方分享與少女時代成員相聚時的珍貴影片，以及在海外活動的側拍花絮，這些點滴都可望有機會在這次見面會上，讓俞利親自說給你聽！





12月5日剛過生日的俞利，在SNS上曬出與少女時代成員開心切蛋糕的照片，並透過問候影片傳達自己內心期待與感動。俞利表示目前已著手準備本次巡迴見面會，並預告將展現大家所想念且熟悉的少女時代組曲舞台，讓SONE一起搭乘時光機享受每一分幸福。少女時代俞利「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei」訂於2026年1月10日（六）於新莊宏匯廣場「Zepp New Taipei」舉辦，即日起購票請上KKTIX售票系統。





2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR<YURIVERSE> in Taipei

日期：2026年1月10日（六）

時間：下午6：00

場地：Zepp New Taipei

票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 / 愛心席$1,690（全場對號入座）

售票平台：KKTIX

粉絲福利：合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye

