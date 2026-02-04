移居火星近未來1／《火星女王》林廷憶、菅田將暉譜遠距戀 NHK慶開播百年刻劃近未來

台灣新生代林廷憶（右二）主演NHK開播百年特別劇《火星女王》合作影帝菅田將暉（右），新鮮組合一曝光便掀起觀眾熱議。左為導演西村武五郎。（NHK提供）

NHK為慶祝開播百年，以「宇宙與未來」為題推出特別劇《火星女王》，描繪人類移居火星40年後的生活。劇組攜手科學團隊打造近未來世界，制定火星生活守則，並集結林廷憶、菅田將暉、沈恩敬等跨國演員，挑戰多語言拍攝環境，將日劇製作推向全新層次。

製作團隊從零打造火星世界觀，透過實景結合視覺特效帶給觀眾震撼視覺饗宴。（NHK提供）

NHK開播100週年企劃以「宇宙與未來」為主題，同時製播影集《火星女王》。導演之一的西村武五郎2022年曾推出影集《17歲的帝國》，講述在近未來的日本由AI選出一名年僅17歲的首相，之後他也希望再做科幻劇。

西村在東京接受本刊專訪時強調：「描繪未來的同時，也能喚起我們創造未來的力量。」製作《17歲的帝國》後，2022年NHK內部開始著手百年企劃，恰巧日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布將執行火星衛星探測任務。「這趟任務預計2024年發射，2025年抵達火星，可預想接下來NHK新聞應會出現『今日的火星』這類觀察單元，所以我們覺得可以火星為故事題材。」此外，NHK戲劇部門與科學節目部門在同一樓層，西村認為可利用「地利之便」攜手打造一系列符合「宇宙與未來」主題的相關節目，擴大企劃的可能性。

導演西村武五郎（右）從企劃開始時就鎖定菅田將暉（左）演出，菅田也因對外太空感興趣而接演。

不過製作科幻類型電視劇受預算與技術限制，執行並不容易。西村指出，日本擅長此類題材的編劇不多，反觀文學與漫畫領域卻人才輩出。於是決定委託曾獲直木獎肯定的小說家小川哲撰寫原著，以影像化為前提開始籌備。

