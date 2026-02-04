移居火星近未來3／《影后》林廷憶攻日NHK新劇挑大樑 菅田將暉、宮澤理惠都狂讚

林廷憶（左）在《火星女王》飾演一名視障女孩，移居火星後與有好感的菅田將暉分隔兩地。（NHK提供）

台灣女星林廷憶以影集《影后》聲名大噪後，日本NHK電視台便宣布她將主演開播百年特別劇《火星女王》的消息，引來台灣劇迷關注。《火星女王》日本陣容堅強，包含菅田將暉、宮澤理惠、吉岡秀隆等實力派演員，台灣除林廷憶外，還有首次跨界拍戲的陳珊妮，以及韓國演員沈恩敬與來自奈及利亞等不同國家的演員。

《火星女王》改編自作家小川哲的同名小說，當初NHK便以影像化為前提來邀請他創作。導演西村武五郎在東京接受本刊專訪，他說：「我們在看完小的初稿後，就意識到火星移民不可能只有日本人。就像世界各國都會看到中國城、韓國城、日本城，火星也會形成類似社群，所以我們選擇聚焦亞洲人較多的區域，縮小描繪範圍。」

林廷憶飾演生活在火星的視障女孩「Lili-E1102」，也是本劇主角。雖然近年有許多跨國合製作品，但日劇大膽啟用海外新生代演員擔綱非常少見。林廷憶因影集《影后》聲名大噪，不過參加《火星女王》甄選前，《影后》尚未播出，憑實力脫穎而出。

菅田將暉（左）特地到林廷憶練習吉他的現場與她見面互動，更親自教學。（NHK提供）

西村解釋選角理念：「在火星生活的設定下，若安排日本觀眾的熟悉面孔演出，反而難投入。我希望觀眾產生『這是誰？』的好奇，因此選擇新面孔主演。」至於為何是林廷憶？他表示，甄選時發現林廷憶在任何情境下都非常自然，這種特質深深吸引劇組，當天就決定與她合作。實際開拍後，包含菅田將暉、宮澤理惠也都對林廷憶自然的面貌讚譽有加。西村笑說：「她也跟我說過很擅長展現這種自然的感覺，儘管有時候她內心非常緊張，但仍能給人一種泰然自若且非常融入環境的感覺。」

林廷憶也為戲學習不同技能，上日語課、歌唱課、吉他課等，投入心血準備角色。她在劇中主要居住於火星，與住在地球的菅田將暉直接對戲機會少，但西村透露，開鏡前菅田主動要求見面，因此特地選在林廷憶練習吉他的日子到現場相見歡。「那天他很自然地開始教廷憶吉他，兩人互動非常自然，所以我們才加了那場兩人在房間裡一起唱歌的戲。」《火星女王》全集已在Hami Video獨家上線。

