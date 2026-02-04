移居火星近未來4／陳珊妮演戲處女秀就獻給NHK 與宮澤理惠25年前就結緣

陳珊妮跨界挑戰戲劇《火星女王》引爆話題，詮釋ISDA事務總長戲份吃重。（NHK提供）

日本NHK新劇《火星女王》由台灣新生代女星林廷憶搭檔日本影帝菅田將暉演出，播出後在劇中飾演國際宇宙開發組織（ISDA）事務總長的陳珊妮，因無演戲經驗的她在《火星女王》亮相後，播出後立刻在台灣引發熱議。

監製渡邊悟曝當時團隊來台進行林廷憶角色的甄選，同時也在苦惱ISDA事務總長角色該交給誰，當時推薦名單列出十多位，他笑說：「但閒聊時台灣協助選角的窗口提到有一位與角色氣場和設定都極為契合的人選，只是沒有演戲經驗，就是陳珊妮。」

宮澤理惠劇中飾演林廷憶的母親，因女兒移居火星而分隔兩地。（NHK提供）

團隊看過資料，決定與陳珊妮線上面談。她表示曾旅居日本，對作品充滿興趣，並主動試讀台詞讓日方確認。導演西村武五郎回憶：「那個感覺非常對！」雙方因而拍板合作。值得一提的是，片場她與宮澤理惠對戲空檔聊得很熱絡，原來宮澤理惠主演的香港電影《遊園驚夢》（2001）主題曲《明明》正是陳珊妮作曲，當時雖未見面，但20多年後兩人以演員身分飆戲，延續這場緣分。

