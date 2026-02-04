移居火星近未來5／不再有語言隔閡的近未來 台日韓多國演員母語對話真相曝光

《火星女王》集結不同國籍演員演出，在日發展有成的韓國女星沈恩敬（前排左）、印度演員Vikash Paliwal（前排右）飾演要角，在片中用母語飆戲。（NHK提供）

由林廷憶、菅田將暉、沈恩敬等多國演員參與的NHK日劇作品《火星女王》講述人類移居火星40年後的故事，劇中設定各國角色使用母語，透過最新科技即時翻譯沒有語言隔閡。但導演西村武五郎坦言拍攝上真的不容易，因演員彼此不懂對方語言，排練更顯重要，甚至會互相討論特定單字發音，以掌握接話時機。片場則有中、英口譯協助演員與導演溝通，以及確認台詞無誤。

西村指出，劇本以角色母語呈現，除日語翻譯外，另以日文片假名標註發音，但難以逐句翻譯成所有語言。他笑說：「我們還有俄語、蒙古語等大概12種語言，拍攝時有些真的難以判斷是否正確，只能信任演員，後製時再請專業人員確認。」

林廷憶在劇中有中、英、日文台詞，為戲苦練語言。（NHK提供）

經歷《火星女王》的製作後，西村期望未來能再接觸不同國籍演員一起參與的作品。他表示：「我敢說《火星女王》是因為有了與林廷憶、陳珊妮的相遇才得以完成的影集，透過這次合作刺激、啟發彼此，也希望觀眾可以從我們的觀點以及個人的獨特視角來欣賞《火星女王》。」

