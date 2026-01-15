移居美國已半年！林可彤揭兒1震撼行為 直喊「怕他變成8+9」

記者陳宣如／綜合報導

女星林可彤自去年7月搬到美國加州定居後，經常透過社群平台與粉絲分享生活日常。近日，她在臉書發文透露，兩個兒子在接受美式教育後出現了令人意想不到的改變。尤其是大兒子對閱讀的熱情，以及小兒子驚人的勇氣，都成為她生活中的小震撼。

女星林可彤去年7月搬到美國加州定居。（圖／翻攝自林可彤 Hope Lin 臉書）

林可彤12日在臉書發布貼文，表示大兒子Adam在台灣時就喜歡出題考她腦筋急轉彎，來到美國後則開始用英文講笑話，並依舊保持「先出題再告訴答案」的習慣，「然後我想不出來，他就會問我：『要不要知道答案？』我還沒說：『要！』他就已經講出那個莫名其妙的答案，然後自己開始笑。」

林可彤觀察發現，美國的小學什麼都不重視，但非常重視閱讀培養，因此大兒子「很常跟我分享班上女生愛看的書，再逼我讀那些八歲小女孩在看，但我45歲小阿姨還沒辦法全看懂的故事書。」她坦言，這是自己來美國後「生命中最大的不同」。

林可彤分享在美國移居後，與兒子的生活日常。（圖／翻攝自林可彤 Hope Lin 臉書）

至於小兒子，林可彤透露其行為更讓她心驚。她表示小兒子近日接連發生意外，一次是爬山時不慎跌倒，額頭受傷流血，另一次是不小心摔倒「用臉去煞車」，導致舊傷變更嚴重的新傷，甚至整張臉被擦到「破相」，指出「血是滴下來還有黃色組織液的那種」。

林可彤說，由於臨時貼上的紗布黏得過緊，兩三天都無法撕下，小兒子竟然直接大膽地把頭埋入水中，試圖讓紗布脫落。這使林可彤忍不住驚呼「你不會痛嗎？」小兒子抬頭回答：「不痛啊！好舒服喔～」並繼續入水了10遍。林可彤讚嘆他的勇氣，同時感嘆這也讓她擔心小兒子長大會「做大事」、變成「灣區扛壩子」，直呼「真的不能讓他變成8+9」。

林可彤透露日前去爬山時，小兒子不慎跌倒流血。（圖／翻攝自林可彤 Hope Lin 臉書）

