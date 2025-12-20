移居贈禮金 集集再加碼 明年4月普發600元

集集鎮公所繼推出移居禮金5000元，再加碼普發現金600元，盼人口數重新站回萬人大關。（楊靜茹攝）

集集鎮公所為了提升人口數並促進地方經濟，今年9月推出「Long Stay」移居禮金，截至明年5月底前遷入戶籍，且明年8月31日仍在籍者，可獲移居禮金5000元，讓人口數從原本9593人緩升至9772人，最近更加碼將普發現金600元，預計明年4月發放。集集鎮公所解釋，因應美國關稅帶來的民生衝擊，才會普發慰助金。

集集鎮曾是商旅交易中心，設有樟腦出張所，生產的香蕉是曾進貢日本天皇的特級香蕉，因此人口數一度逾1萬6000人，近年受到出生率下滑、人口外移、人口老化等衝擊，截至今年8月底剩9593人，若依「地方立法機關組織準則」鎮民代表席次恐從11席減少至7席，因此集集鎮公所9月初推出「集集Long Stay、移居集集（籍）送好禮」活動，盼人口數重新站回萬人大關。

據了解，集集鎮公所推出的「Long Stay」移居禮金，截至明年5月31日，民眾若將戶籍遷入集集鎮，且明年8月31日仍在籍者，可獲5000元，不僅是集集鎮民代表席次保衛戰，也能活絡地方經濟，卻引發原本在籍居民不滿，因此集集鎮公所近期提案普發現金600元，獲鎮民代表會通過，外界認為是安撫民眾的慰問金。

針對外界質疑，集集鎮公所回應，台鐵集集支線停駛，加上美國關稅造成產業衝擊，連帶影響觀光產業，為了降低這類民生事件的影響，才提案普發600元慰助金補貼鎮民，已獲集集鎮民代表會審查通過，預計明年4月發放現金。