移工仲介評鑑擬納公平招募 洪申翰：最快116年上路

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（中央社記者張雄風台北9日電）勞動部今天表示，為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，擬修法禁止雇主扣留證件、支付招募費等；目前先討論修正移工仲介評鑑，將公平招募概念納入指標，最快明年上路。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長、經濟部、農業部，就「防制強迫勞動與公平招募：台灣移工制度接軌國際人權與供應鏈治理」進行專題報告，並備質詢。

勞動部報告指出，為協助企業符合國際人權標準並強化供應鏈治理，擬修正「就業服務法」有關扣留證件規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為；並將推動修法，3年內落實製造業及漁撈業雇主須於聘僱契約期間內，支付移工海外招募費及相關費用，逐步符合國際規範。

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勞動部長洪申翰表示，現行移工聘僱是90年代以來的模式，由於台灣9成移工都是受僱於中小企業，因此需要調適期；關於招募費的部分，在完成修法之前，目前目標是先修正移工仲介評鑑，將公平招募的概念納入指標，今年檢討、希望明年上路。

移工仲介評鑑是依勞動部「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑要點」，包含品質管理、違規處分、客戶服務及其他事項等，滿分為100分，A級評鑑需90分以上，績優者可免評。

洪申翰強調，會將公平招募的想法納入指標，讓公平招募具有鑑別性。

另外，洪申翰說，勞動部也觀察到雇主自己辦理聘僱移工的行政成本高，目前正在檢討聘僱流程簡化，因此還在評估增加直聘點及流程簡化，但尚無明確上路時程；會在3個月內將相關強化改進的評估送衛環委員會，但實際修正還需要時間。

洪申翰表示，今年有編列跨國延攬中心相關預算，也籲請立法院能夠審查通過。（編輯：吳素柔）1150409