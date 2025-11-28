「移工仲介費」遭汙名化 立委籲廢除！ 卓榮泰：已擬方案檢討

行政院長卓榮泰、勞動部長洪申翰備詢。資料照片



巨大機械遭美國指控強迫勞動，發出暫扣令，立委陳昭姿今(11/28)日於立法院質詢時希望勞動部修法廢除仲介費，不要讓仲介費成為台灣企業進軍國際的最大阻力。行政院長卓榮泰答詢時說，勞動部現在在擬定一個跨國勞力的方案，其中有好多的項目，希望能夠減少仲介費，以及仲介以後在這整個領域工作行業當中所扮演的角色，我們有在檢討。

卓榮泰今日赴立法院備詢，陳昭姿質詢時說，9月4日院長跟洪申翰部長去巨大機械參訪，9月26日巨大就被美國指控強迫勞動，發出暫扣令，院長知道原因嗎?卓回，我知道。陳昭姿再問，你認為美國的指控是正確嗎?卓說，勞動部應該有進一步了解事實真相，包括這個案例，確實應該有要檢討的地方。

陳昭姿指出，巨大被指控強迫勞動，有很多原因是來自仲介費，也不只是巨大，還有很多企業也存在這個現象。向移工收取仲介費在台灣是允許的，可是在國際上很多是不被允許的，我國允許仲介以服務費名義向每位移工每個月收取1800元，勞動部雖然說中介是要有服務才能收費，但是沒辦法查核，那一個移工敢拒絕這筆費用?巨大已經決定要由公司來吸收，藉此向美方爭取解除禁扣令，但其他企業呢?移工領很少的薪水做台灣人比較不願意做的工作，還有這樣剝削您覺得合理嗎?院長有沒有考慮或是要求勞動部修法廢除中介費或服務費?

對此卓榮泰表示，勞動部現在在擬定一個跨國勞力的方案，其中有好多的項目，我也希望他能夠減少仲介費，仲介以後在這整個領域工作行業當中所扮演的角色，我們有在檢討。

陳昭姿強調，這是台灣污名化的第一項，而且是事實，不要讓仲介費成為台灣企業進軍國際的最大阻力。勞動部長洪申翰答詢時說，的確現在因為國際上面很關注強迫勞動的問題，我們其實也在會在近期提出一個針對強迫勞動相關的指引，然後跟經濟部一起來合作，針對我們的廠商跟產業做進一步的輔導，這部分會很積極的來做。

陳昭姿說，仲介費存在已久，也被人家污名化幾次了，國務院所有人都這樣講，我們簽很多貿易協定也都是卡在這裡，如果你不把這件事處理掉，我們的人民跟政府將付出很大的代價。洪申翰回應，當然，所以我們現在很積極的在做包括指引輔導的事情。

