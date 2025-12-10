移工休閒活動暨法令宣導 打造友善城市提升法令認知

基隆打造友善城市，社會處辦理「移工休閒活動暨法令宣導」活動， 協助移工及外籍學生提升法令認知與多元交流。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆市政府社會處辦理「移工休閒活動暨法令宣導」，以輕鬆互動的方式協助移工及外籍學生掌握在台生活與工作的重要法規，並透過交流活動促進跨文化理解。活動共有一百一十五名學員參與，整體內容兼具教育性與實用性，展現市府推動友善、多元城市環境的努力。

移工休閒活動暨法令宣導活動旨在強化移工與外籍學生對生活與工作相關法令的正確認知，內容涵蓋勞動權益、日常安全、在臺資源與求助管道等重點。透過輕鬆的互動方式，協助參與者在友善的氛圍中獲得實用資訊，提升自我保護能力。

活動共有製造業移工、家庭看護移工及外籍學生等不同背景的一百一十五名學員報名參加。法令宣導以簡明易懂的方式進行，針對證件保管、詐騙防制、工作安全及申訴程序等常見議題逐項說明。現場交流熱絡，學員透過提問與搶答展現高度參與意願，反映此類資訊對其日常生活相當重要。

社會處處長楊玉欣表示，市府持續透過多元活動與宣導措施協助外籍移工與學生掌握正確資訊，同時提供情緒紓壓與人際互動的機會，使其能在在地建立更穩定的生活支持，以提升權益保障與促進社會融合為核心原則，致力營造更安心、友善與包容的城市環境。