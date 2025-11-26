移工匯款全年估破2000億元 統振自匯款導流旅運搶食移工機票大餅

統振今年前3季獲利亮眼，總經理何明哲表示，移工跨境匯款及「移工票」將成業績成長動能。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣的移工人數續創新高，匯兌需求持續成長，自移工電話儲值卡起家、提供移工匯兌業務的統振(6710)推估，2025年全年移工匯款金額可破2000億元，為加速布局移工經濟圈，統振看準一年30萬張機票的大餅，已打造移工機票平台QGO、搶攻「移工票」市場，預期將成為推動明年業績成長的最大助力，預估明年營收將有2位數成長。

統振今年前3季獲利亮眼，總經理何明哲指出，統振2019年展開金融科技創新實驗、2021年取得外籍移工小額匯兌許可，並於2024年10月完成換照，透過「QuickPay 跨境匯款 APP」提供移工小額匯兌服務，目前已是該公司金融科技業務的主要成長引擎。2025年統振的金融業務佔營收比重達20%，販售移工電話卡的電信業務佔比60%，生活服務佔20%，在移工人數持續成長下，統振第3季單季合併營收達8.13 億元、季增3.57%、年增10.4%，歸屬公司母公司稅後獲利1.55億元、季增 99.90%、年增215.20%、EPS1.6元。

根據勞動部與金管會的最新統計，截至2025年9月底，台灣合法移工已達85.9萬人，今年上半年匯款總筆數已達580萬、金額已達603億元，推估全年可達1300億元，統振分析，若加上代結匯以及地下匯兌的匯款金額，推估全年移工匯款金額將破2000億元。且目前的各項政策，將多方面開放移工引進，市場規模具長期成長性。

總經理何明哲指出，移工跨境匯款市場過去多依賴地下匯兌或中介代辦方式，目前國內共有5家合法業者，統振藉由「QuickPay 跨境匯款 APP」，在市場中取得明顯競爭優勢，會員數、匯款筆數及使用頻率持續增加。QuickPay 也藉由深度整合「平台資訊流」、「便利商店系統」及「海外預備資金池」３大核心架構，實現匯款 30 分鐘內到帳，大幅提升匯款的便利性、普及性與操作體驗。

不僅如此，以台灣約85萬名移工估算，平均3年返鄉一次，每年機票需求至少達30萬張，但機票資訊均掌握在仲介業者手中。統振已將匯款服務延伸至機票與旅運服務，何明哲指出，統振透過 QuickPay 生態系延伸成立「快速購旅行社」與「Q Go」App 切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務，讓移工可透過App自行查詢航班時段，選擇價格更優惠的機票，改善過去訂票流程不透明的市場結構，旅行社才成立就已獲利，月營收達20至30萬元，預期明年機票與旅運服務可望成為中長期成長引擎，與繼移工匯款業務共同推升業績及獲利。

