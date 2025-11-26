移工匯款市場估破2000億元 估統振營收雙位數成長

林榮芳統振總經理何明哲表示，除了布局金融、通訊，接下來像是機票、旅遊，或其他生活所需，統振也會擴張服務內容。（圖／林榮芳攝）

以代理電池起家的統振（6170）近年積極轉型，透過旗下金融科技金流平台QuickPay APP，累積約40萬有效會員，市占率約52%，成為台灣移工匯款市場的領先業者。由於台灣的移工人數續創新高、服務場景持續擴大，QuickPay不僅帶動匯款筆數和使用頻率成長，市場預期明年業績將有雙位數成長。

根據勞動部與金管會的最新統計指出，截至2025年9月底，台灣合法移工已達85.9萬人，且今年上半年匯款總筆數約580萬、金額約603億元，統振推估全年可達1300億元，若加上代結匯以及地下匯兌的匯款金額，推估全年移工匯款金額將破2000億元。

廣告 廣告

統振從代理電池起家，統振由於針對外籍移工經營電信預付卡多年、了解移工生態，因此跨入移工小額匯款領域。自 2019年啟動金融科技創新實驗、2021年取得外籍移工小額匯兌許可後，QuickPay跨境匯款 APP成為公司金融科技業務的主要成長引擎。

隨著品牌能見度提升及服務場景擴張，目前統振約擁有40萬有效會員，以75萬可合法註冊的移工作為母數，市占率約52%。統振亦逐步串連匯款、旅運與生活服務，帶動統振第三季單季合併營收達 8.13億元，季增 3.57%、年增 10.40%；歸屬母公司稅後淨利 1.55億元，季增 99.90%、年增 215.20%，EPS 1.60元。

其中營業利益的貢獻主要來自金融科技之金流服務平台，不僅反映出移工匯市的核心業務保持穩健擴張，也驗證統振在主要移工小額匯款市場的龍頭地位。預估2025年全年匯款將突破500億元。

統振總經理何明哲說，所有移工來台灣的第一個夢想，就是匯錢回國買地蓋房子，因此對於匯款需求相當高。但過去移工在台灣匯款回國，可說是困難重重，語言障礙是最大門檻，多數移工無法與銀行溝通，即使成功也有2~3天才能入帳；因此也有不少移工依賴地下匯兌或中介代辦方式，但不僅匯率不透明，也存在時間、地點限制。

何明哲表示，統振在台灣5家合法業者中，QuickPay以健全的法規遵循制度、廣泛通路布局與支援4國語言、串接全台超商通路，在市場中取得明顯競爭優勢，也藉由深度整合「平台資訊流」、「便利商店系統」及「海外預備資金池」三大核心架構，實現匯款 30分鐘內到帳的效能，更為移工打造出前所未有的便捷與安心匯款體驗。

何明哲指出，Q生態圈的另一項重要布局為機票與旅運服務，以台灣約85萬名移工估算，平均3年返鄉1次，每年機票需求至少達30萬張。統振透過 QuickPay生態系延伸並成立「快速購旅行社」與「Q Go」App切入移工機票與旅遊市場，推出「移工票」服務，提供相較傳統更優惠、資訊透明度更高的購票流程，並可自行查詢航班時段與票價區間，改善過去訂票流程不透明的市場結構。

何明哲預估，台灣外籍移工人口將在2028年前後突破100萬人，當移工規模持續擴大，匯款和其他生活需求自然快速升溫，迎來爆發性成長。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」